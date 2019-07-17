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«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей еще 6 сел Новосибирской области

  • 17/07/2019, 16:31
интернет появился в поселке Осиновкий и селах Пенек и Иткуль Чулымского района, в поселках Республиканский и Ермаковский Кочковского района, а также в поселке Дружный Коченевского района.

«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей еще 6 сел Новосибирской областиКомпания «Ростелеком» с начала 2019 года ввела в эксплуатацию 182 километра волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в малые населенные пункты нескольких районов Новосибирской области. Компания ведет работы в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

С начала года введены в эксплуатацию точки доступа в 6 населенных пунктах региона с численностью населения от 250 до 500 человек. В частности, интернет появился в поселке Осиновкий и селах Пенек и Иткуль Чулымского района, в поселках Республиканский и Ермаковский Кочковского района, а также в поселке Дружный Коченевского района.

— Проект по устранению цифрового неравенства действительно очень важен для всей области, особенно для ее отдаленных районов. Уже сейчас жители многих малых сел могут через интернет заказать различные справки, оплатить налоги на сайте госуслуг, найти полезную информацию или воспользоваться интернет-банкингом, причем для этого им даже не нужно никуда выезжать. Благодаря магистралям, проложенным по программе УЦН, высокоскоростной связью также обеспечены социально-важные объекты, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

До конца года в регионе планируют построить еще 767 километров волоконно-оптических линий связи. В планах компании — обеспечить интернетом село Новороссийское и деревню Маландино Здвинского района, деревню Буньково и село Катково Коченевского района и другие населенные пункты области.

Новосибирская область в этом году планирует завершить проект «Устранение цифрового неравенства». Регион станет первым в Сибирском федеральном округе и одним из первых стране, где компания «Ростелеком» выполнит свои обязательства по обеспечению беспроводной связью жителей глубинки. Всего по утвержденному по программе УЦН списку интернет должен появиться в 279 малых населенных пунктах, где проживает порядка 96 тысяч человек.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть введены в эксплуатацию в почти 14 тысячах населенных пунктов. В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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