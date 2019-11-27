«Экспресс-пригород» уже перевез 19 млн пассажиров

— Ежегодно наша компания перевозит более 21 млн пассажиров. Это половина от всего объема пассажирских перевозок на территории Новосибирской области. За 10 месяцев 2019 года компания уже перевезла около 19 млн пассажиров в пригородных поездах на территории Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. Это на 600 тыс пассажиров больше (+3,3%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, —сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева.

— Наши акционеры заинтересованы в развитии компании. С 2016 года мы первые внедрили безналичный расчет на всех каналах продаж, запустили мобильное приложение. В этом году через мобильную версию продажи выросли в два раза, по сравнению с 2018 годом: сейчас ежемесячно через этот канал оформляется 100 тыс билетов, — говорит Куфарева. — Услугой безналичного расчета за проезд в 2019 году воспользовались 300 тыс пассажиров (в 2018 году — 150 тыс), в том числе в электропоездах. Мы продолжаем расширять сеть билетопечатающих терминалов (сейчас 52): в 2019 году планируем установить 8 штук, в 2020 — еще 10, а также продолжаем оснащение кассовых окон, вагонов и билетеров-кассиров видеокамерами.

По ее словам, с 2011 года (Когда компания признана естественным монополистом — Ред.) по 2019 год на постоянной основе было назначено 39 маршрутов и продлено 16. Для проведения разовых мероприятий назначено 106 маршрутов. Внедрен проект частично тактового движения поездов на южном направлении, что улучшило транспортную доступность жителей Академгородка и города Бердска.

АО «Экспресс-пригород» — крупнейший за Уралом перевозчик в пригородном сообщении.

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