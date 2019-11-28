Снижают по-черному: обвал ставок по потребительским кредитам

Банк «Левобережный» запускает «Черную пятницу»: потребительские кредиты под 11,9% годовых и бесплатная премиальная кредитная карта, по которой можно не платить проценты 100 дней.

Успейте получить кредит на любые цели до 200 000 рублей на срок до 5 лет по сниженной ставке или почувствуйте себя VIP-клиентом, оформив премиальную кредитную карту Mastercard Platinum с бесплатным годовым обслуживанием. Выпуск карты — 0 рублей, беспроцентный период -100 дней, лимит до 300 000 рублей, кэшбэк до 5%. Кроме того, «черная карточка» станет Вашим пропуском в бизнес-залы аэропортов.

Специальные условия получат клиенты, успевшие подать заявку на потребительский кредит/кредитную карту в офисах банка «Левобережный» (ПАО) в период с 28 ноября по 6 декабря или на сайте и в интернет-банке в период с 28 ноября по 31 декабря 2019 года.

Исполняйте свои мечты уже сегодня!

тел. 8-800-3333-555, www.nskbl.ru

Количество премиальных кредитных карт ограничено.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк «Левобережный»