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Пассажиры поездов требуют больше комфорта

Но игнорируют предупреждения об опасности покупки продуктов на перронах.
  • 27/11/2019, 19:19
Автор: Юлия Данилова
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— В Западно-Сибирский территориальный отдел ежегодно поступает немного жалоб от пассажиров — от 10 до 15. Если говорить о тематике обращений, то речь, в основном,  идет об оформлении проездных документов, условиях проезда в пассажирских поездах и привокзальной торговле, — рассказала на круглом столе в ТАСС заместитель главного государственного врача по Западно-Сибирской железной дороге Людмила Зубова.

В 2019 году 38% жалоб приходится на условия проезда в железнодорожных вагонах: техническое состояние самих вагонов и их санитарное состояние. Пассажиры отмечают изношенность вагонов, отсутствие биотуалетов, кондиционеров, душа, низкое качество постельных принадлежностей.

— Стоит отметить, что каждый вагон готовится к рейсу более чем 6 юридическими организациями. Мы стараемся разобраться кто виноват и в чем причина жалоб пассажиров. Зачастую это не Западно-Сибирский филиал АО ФПК, а смежные компании. Нам и филиалу ФПК достаточно тяжело уследить за всеми ответственными лицами — контрагентами, —пояснила Зубова.

Тем не менее, по этой группе жалоб проведено 5 административных расследований, по результатам которых составлено 6 штрафов, выдано 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Проанализировав все жалобы, поступившие в отдел за три года, Людмила Зубова отметила, что в регионе отмечается рост количества граждан, пользующихся интернетом для приобретения билетов. Для минимизации проблем на этом направлении необходимо проводить работу по повышению компьютерной грамотности населения. Кроме того, анализ показал, что потребность людей путешествовать в комфортных условиях постоянно растет.

— Для решения этой проблемы требуется модернизация приписного парка вагонов филиала ФПК. К сожалению, сейчас в парке Западно-Сибирского филиала компании много старых вагонов, — говорит Зубова. — Кроме того, необходимо работать над повышением ответственности работников, которые готовят пассажирские вагоны в рейсы.

Еще одни вектор работы — продолжение борьбы с несанкционированной торговлей на перронах. По мнению Людмилы Зубовой для этого нужно использовать не только заградительные меры, но и повышать санитарную грамотность населения. Пока к предупреждениям об опасности покупки продуктов питания на остановочных платформах во время стоянок поездов пассажиры относятся очень легко.

Фото: Gensa Gensa

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