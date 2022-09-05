Эквайринг 2 в 1: больше транзакций – меньше ставка

Благодаря этому, предприниматели с 1 сентября могут подключить торговые терминалы по низкой ставке от 0,7%.

Доля безналичных расчетов в России неизменно растет. За прошлый год она составила рекордные 59,3% от всех расходных операций по картам, по данным «Платформы ОФД» и «СберИндекс». Аналитики ожидают, что через 5 лет эта доля достигнет уже 85%. При этом опрос ВЦИОМ в декабре 2021 г. показал, что 45% россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами, а 62% считают, что через 20-30 лет бумажные деньги вовсе выйдут из оборота. Идти в ногу со временем и отвечать потребностям клиентов помогает эквайринг.

По новым условиям Банка «Левобережный», чем больше вы продаете, тем меньше платите комиссию. При одновременном подключении торгового эквайринга и оплаты по СБП устанавливается промотариф на 2 месяца с возможностью дальнейшего снижения комиссии по всей сети. Банк будет каждый месяц автоматически пересчитывать тариф в зависимости от оборота на 1 терминал. То есть предприниматель может меньше платить за «слабую» точку за счет высоких оборотов по другим терминалам.

Льготная комиссия также действует для каждого нового терминала при расширении сети. Это даст предпринимателю возможность снизить расходы на эквайринг, пока новые торговые точки будут развиваться.

Банк «Левобережный» бесплатно устанавливает и настраивает терминалы, оказывает круглосуточную техподдержку. Зачисления средств по эквайрингу можно получать день в день, утром и вечером. Подключение новых торговых точек доступно без визита в банк.

Подать заявку на подключение эквайринга можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисах Банка «Левобережный». По вопросам обслуживания звоните по номеру 8-800-3333-555.

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Комиссия при обороте от 1 млн руб./мес. на 1 терминал ТСП – 0,7% для клиентов с видом деятельности ЖКУ (МСС 4900); 1,1% – фастфуд (МСС 5814), медицинские сервисы (МСС 8062, 8011, 8099, 8049, 8042, 8050, 4119, 8071, 8031), учебные заведения (МСС 8220, 8299, 8211, 8241, 8249); 1,2% – пассажирские перевозки (МСС 4131, 411); 1,5% – супермаркеты (МСС 5411), аптеки (МСС 5912), АЗС (МСС 5541).

Денежные средства от продажи товаров/услуг через электронные терминалы Банка «Левобережный» поступают в день проведения транзакций или на следующий день (по выбору клиента) после инкассации терминала за минусом комиссии.

Подробнее на www.nskbl.ru и в офисах банка. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в подключении услуги, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте www.nskbl.ru.

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