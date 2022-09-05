Более 850 млн. рублей потребуется для обеспечения связью дорог Кузбасса

Почти 400 базовых станций сотовой связи построено и модернизировано на региональных и муниципальных автодорогах Кузбасса, что позволило обеспечить сигналом свыше 77% от общей протяженности дорог.

— С 2019 года улучшено покрытие автодорог благодаря строительству и модернизации 275 базовых станций сотовой связи. (На сегодня) покрытие мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения — 77,5%. Для покрытия связью основных региональных дорог необходимо строительство еще более 170 базовых станций общей стоимостью 850 млн рублей без учета подведения электроэнергии и организации каналов привязки, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Кемеровской области.

Власти региона отмечают, что уровень покрытия сотовой связи автомобильных трасс в Кузбассе сегодня значительно выше, чем в среднем по Сибири. В федеральном округе этот показатель составляет порядка 58%.

На сегодня в Кузбассе почти 6 тыс. км дорог общего пользования, в том числе 466 км федеральных трасс. На них мобильная связь обеспечена на всей протяженности за счет средств федерального бюджета.

Ранее, 23 октября 2019 года, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время поездки из Кемерова в Новокузнецк обратил внимание на нестабильную мобильную связь и интернет.

— Для людей, которые значительное время проводят в дороге, это крайне неудобно. Особенно если им нужно работать в пути, ведь время сейчас — это самый ценный ресурс, — отметил Цивилев в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео глава Кемеровской области позвонил начальнику департамента транспорта и связи Сергею Рубану. Поставил задачу: проработать этот вопрос с мобильными операторами МТС, Теле2, Билайн, Мегафон. Они, со своей стороны, готовы расширять зону покрытия только при условии софинансирования со стороны региональных властей.

Ранее редакция сообщала, что один из телекомоператоров запустил аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта.