В Новосибирске задержан глава турфирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатку

Директор новосибирской турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, в ходе которого погибло восемь человек, задержан. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Ранее прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке деятельности новосибирской компании ООО «Экстрим тайм».

Напомним, 3 сентября стало известно, что на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка (4800 метров) сорвались с высоты и погибли шесть альпинистов. Пятеро скончались сразу, позднее умер, не приходя в сознание, еще один участник восхождения. Сегодня утром ИА «Камчатка», со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, сообщила, что количество погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми человек. Позже федеральные СМИ передали, что девять из двенадцати человек погибли. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Группа была сборной. В ее состав входили альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской и Новосибирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского краев. Поездку организовала туристическая компания из Новосибирска, сообщали федеральные СМИ. Ключевскую сопку считают одним из самых опасных вулканов Камчатки. Это самый высокий (около 4750 метров) действующий вулкан Евразии. Маршрут восхождения имеет категорию сложности 2А.

ООО «Экстрим тайм» создано в Новосибирске в 2012 году, является собственником товарного знака Extreme time Клуб путешественников. Руководитель и учредитель Андрей Степанов. Компания входит в реестр туроператоров России. Степанов, как говорится на сайте компании, альпинист первого разряда и горный гид.