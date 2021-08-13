Электронная регистрация ипотечных сделок в Банке «Левобережный»

С помощью специалистов Банка «Левобережный» вы можете зарегистрировать право собственности на недвижимость и ипотеку в силу закона без оформления закладной. Условия оказания услуги:

для сделок купли-продажи квартир, комнат на вторичном рынке и домов с земельным участком;

объект недвижимости не должен находиться в залоге;

допустим любой вид собственности;

интересы участников сделки могут представлять доверенные лица (доверенность должна быть электронно заверена нотариусом).

Также вы можете воспользоваться сервисом электронного снятия обременения. Это обязательная процедура погашения регистрационной записи об ипотеке в Росреестре после полного исполнения обязательств по кредиту. Если вы подадите документы на снятие обременения через банк в электронном виде, то вам не придется тратить время на запись и посещение МФЦ.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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