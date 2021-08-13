Электронная регистрация ипотечных сделок в Банке «Левобережный»

С помощью специалистов Банка «Левобережный» вы можете зарегистрировать право собственности на недвижимость и ипотеку в силу закона без оформления закладной. Условия оказания услуги:
Также вы можете воспользоваться сервисом электронного снятия обременения. Это обязательная процедура погашения регистрационной записи об ипотеке в Росреестре после полного исполнения обязательств по кредиту. Если вы подадите документы на снятие обременения через банк в электронном виде, то вам не придется тратить время на запись и посещение МФЦ.
Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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