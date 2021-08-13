Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

— По поручению губернатора мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы включит в список работ, финансируемых в рамках капремонта, работы по (вентилируемым) фасадам. Это необходимо для того, чтоб привлекать бюджетные средства на приведение в порядок фасадов домов хотя бы на центральных улицах города. Этот документ необходимо согласовывать с муниципальными образованиями, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он отметил, что в течении года минстрой планирует разработать этот документ и внести поправку в региональный закон. В ряде регионов России — Татарстане, Московской области — эти поправки уже включены в местные законы о капремонте и активно используются для модернизации внешнего вида жилых домов. Напомним, в 2023 году в Новосибирске пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею. Власти, эксперты и общественники уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости привести в порядок дома, расположенные вдоль гостевых маршрутов.

В июне на пресс-конференции представители производителя композитных панелей завода «Сибилюкс» сообщали, что обращались к органам власти Новосибирской области с предложением провести реновацию зданий, расположенных на красных линиях гостевых маршрутов перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею. Но пока переговоры не увенчались успехом. Сейчас компания уже работает с такими проектами в разных городах России, а также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. К примеру, в Новом Уренгое в рамках региональной программы была проведена реновация девятиэтажного жилого дома.

— Это был экспериментальный проект. Местное правительстве тестировало разные материалы для программы реновации. Это здание было первым, где использовались композитные панели. Результат понравился и в этом году наша продукция будет использоваться при капитальном ремонте большого многоэтажного дома, — говорил представитель ООО «Сибалюкс» Владимир Красношапка.

Напомним, за полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт. Как прогнозировали участники рынка, большая часть работ, запланированных Фондом модернизации ЖКХ на 2021 год, не будет проведена из-за сезонности.

Судя по информации, размещенной на сайте Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, на 2021 год по действующему краткосрочному плану реализации программы запланированы работы по 631 многоквартирному дому, в том числе по 508 домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по состоянию на 01.07.2021 года составляло 28%.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в начале 2023 года.