Сергею Проничеву продлили срок

Подозреваемому в медиашантаже известному новосибирскому предпринимателю Сергею Проничеву суд Центрального района Новосибирска продлил срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Согласно судебному постановлению Проничев останется под стражей еще минимум до 16 октября 2021 года.

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении предпринимателя стало появление в интернет-пространстве сюжета журналиста Николая Сальникова об истории создания и текущей деятельности новосибирских политиков, связанных с клубом «Успех» (председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, депутаты горсовета Александр Тарасов, Сергей Трубников, Александр Бестужев, Дмитрий Колпаков, министр промышленности и торговли области Андрей Гончаров), который возглавляет депутат Заксобрания Вениамин Пак. Сальников, как и Проничев, также оказался фигурантом дела о медиашантаже. По версии следствия, после выхода сюжета подозреваемые вымогали деньги у фигурировавших в нем политиков, взамен обещая не предавать огласке уже анонсированную Сальниковым вторую серию видеоматериала. В середине апреля подозреваемые были задержаны и помещены под стражу. Однако 12 августа тот же суд Центрального района меру пресечения в отношении Сальникова смягчил, отправив его под домашний арест с запретом общаться с другими участниками судебного процесса, кроме адвоката и близких родственников, использовать средства связи, за исключением вызова экстренных служб и общения со следователем, судом и контролирующими органами.

Оба постановления — по Сальникову и Проничеву — в законную силу еще не вступили.

Наиболее мягкая мера пресечения была избрана в отношении третьего фигуранта дела — медиаменеджера Евгения Кузьменко, которого ограничили только подпиской о невыезде. По неофициальной информации, поводом для этого послужило сотрудничество со следственными органами.

В 2019 году Сергей Проничев анонсировал свое участие в выборах мэра Новосибирска. Но его кандидатура не дошла даже до этапа регистрации в городской избирательной комиссии.

Николай Сальников стал широко известен после увольнения с телеканала ОТС в августе 2019 года, когда на своей странице в соцсети раскритиковал действия чиновников, усомнившихся в необходимости тушения лесных пожаров на территории Сибири.