Все районы Новосибирской области приступили к севу яровых культур

Посевная кампания в регионе идет ударными темпами – к севу яровых культур приступили все районы Новосибирской области. Для проведения сезонных полевых работ сельхозпроизводителям направлено более 1 млрд рублей средств господдержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В это непростое время важно, что сельское хозяйство не останавливается – с соблюдением всех санитарных норм стабильно работают предприятия перерабатывающей промышленности, аграрии вышли в поля для проведения посевной. В этом году весенние полевые работы начались на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в полном объеме сохранены все меры господдержки сельхозпроизводства, — отметил заместитель Губернатора Вячеслав Ярманов.

По его словам, с начала года для проведения сезонных полевых работ аграриям региона направлено более 1 миллиарда рублей, а в течении мая планируется направить дополнительно 526 млн рублей господдержки за счет средств федерального и областного бюджетов. Всего в рамках областной госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2020 году сельхозпроизводителям будет перечислено более 2,9 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал, что в настоящее время 200 сельхозпроизводителей и более 500 крестьянских фермерских хозяйств преступили к севу яровых культур во всех районах области. Хорошими темпами посевную кампанию ведут предприятия Маслянинского, Черепановского, Краснозерского, Здвинского, Сузунского и Тогучинского районов.

Яровой сев уже произведен на площади 162 тыс. га. (8,6% от плана), яровых зерновых и зернобобовых 108 тыс. га (7,7%). Основной продовольственной культуры – пшеницы – засеяно 39 тыс. га (4%). Кроме этого, 16 районов области ведут посев технических культур, уже посеяно более 14 тыс. га (8,5%). Высокие темпы сева кормовых культур (14% от плана). Также в регионе приступили к посадке картофеля и овощных культур.

В посевной кампании — 2020 будут участвовать 1295 сельхозпроизводителей. В весенних полевых работах в регионе задействуют около 7,6 тысяч тракторов, 5,9 тысяч сеялок и 2,8 тысячи культиваторов. В достаточном количестве приобретены минеральные удобрения, ГСМ, оригинальные и элитные семена

Кроме этого, с начала года приобретена 671 единица техники и оборудования что составляет 70,4% (+356 ед. к предыдущему году) от годового плана. Сумма вложенных в новую технику средств составила почти 3 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области