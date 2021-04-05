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Электронный полис — это удобно и надежно

  • 05/04/2021, 11:58
То, что страховать транспортное средство необходимо, знают все. Однако не у всех водителей получается выделить время на это мероприятие.

Поэтому лучшим выходом из данной ситуации является электронное автострахование. Воспользовавшись компьютерным устройством и сетью интернет, можно заключить договор страхования, не покидая дома или рабочего места. Такой вариант дает возможность сэкономить время на посещение офиса страховой компании. Выбирая компанию-страховщика, следует обратить внимание на условия и скорость обслуживания.

Выгодные условия и удобное оформление полиса предлагает страховая компания Тинькофф. Здесь можно купить электронный полис осаго и каско. Оформив оба вида страховок владелец авто будет чувствовать себя защищенным  в критической ситуации. Если виновником ДТП окажется владелец полиса обязательного страхования, то ущерб пострадавшей стороне возмещается за счет страховки. По страховке каско он получает выплаты на свой автомобиль. Причем выплаты полагаются не только по причине дорожно-транспортного происшествия, но и в целом ряде страховых случаев.

Оформление полиса осаго в электронном виде в Тинькофф Страхование осуществляется очень быстро. Владельцу транспортного средства следует зайти на сайт компании. Первым шагом будет расчет стоимости страховки с помощью специального калькулятора. В нем учтены все коэффициенты и скидки, поэтому расчет будет максимально точным. Полученную стоимость следует оплатить с любой банковской карты. После произведения оплаты, полис придет на электронную почту клиента. Водителям, отличившимся безаварийной ездой, полагаются скидки.

Пользоваться электронным автострахованием очень удобно. Электронная версия полиса будет находиться в смартфоне. Она не сможет потеряться, повредиться в отличие от бумажной версии. Ее удобно продлевать. Для этого следует сделать несколько кликов, и будет получен новый расчет. Компания Тинькофф заботится об удобстве своих клиентов, заранее предупреждая о необходимости продлить срок действия полиса обязательного страхования. Полис, оформленный здесь, действителен на всей территории Российской Федерации. Он подходит для всех видов легковых автомобилей. При необходимости компания оказывает помощь в любое время суток. Для этого следует обратиться по телефону или через мобильное приложение на сайт Тинькофф.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : автострахование


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