Вместо промплощадок и заброшенных зданий — арт-пространства

В числе претендентов на преображение, представленных Новосибирском на Rurban Creative Lab, оказались здание бывшего автовокзала, цех завод ОАО «НПО НИИП» (ранее его занимал клуб «Гевара»), Дом офицеров, заброшенная станция «Орбита» в ПКиО «Бугристая роща» и ПКиО «У моря Обского». Их презентация прошла 3 апреля. Как рассказали участники проекта, в зданиях планируют сделать галерею уличного искусства, центр продюссирования и центр толерантности.

— В здании бывшего автовокзала будет находиться фуд-лаборатория экспериментального вкуса, галерея блуждающего искусства и скейт-парк. В здании бывшего клуба «Гевара» — галерея экспериментального звука и мультимедиа, в Доме офицеров создадут центр толерантности и мировых практик, — рассказала экспертам Rurban Creative Lab начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Что касается планов по преображению зеленых зон Новосибирска, то заброшенная станция «Орбита» в Бугринской роще, возможно, превратится в высокотехнологичный экотехнопарк, а парк «У моря Обского» — в креативную событийную резиденцию под открытым небом.

На вопрос экспертов о том, поддерживают ли собственники площадок реализацию данных проектов на их территории, Анна Терешкова ответила:

— Предварительная договоренность с собственниками помещений есть, но если будут разногласия, то мы готовы рассмотреть другие площадки для размещения данных проектов.

Результаты конкурса Rurban Creative Lab станут известны на этой неделе.

Rurban Creative Lab — программа Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) по формированию региональных проектных центров, создающих креативные кластеры и поддерживающих развитие предпринимательской деятельности в отраслях креативных индустрий в регионе. Всего на конкурс подавали заявки проекты 65 регионов России.