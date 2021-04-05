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Суд наложил арест на акции «Ангиолайна»

  • 05/04/2021, 11:30
Авторы: Юлия Данилова
Суд наложил арест на акции «Ангиолайна»
Годом ранее арбитраж и апелляция отказались удовлетворять аналогичное заявление акционера о принятии обеспечительных мер.

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение  удовлетворить заявление Натальи Лебедевой о принятии обеспечительных мер в отношении акций  АО «Ангиолайн». Арест наложен на 744 520 обыкновенных именных бездокументарных акций компании номинальной стоимостью 75 рублей каждая. Действующим владельцем ценных бумаг является Сино-Рашн Нью Сенчюри Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд (Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd). Суд также запретил компании и всем ее представителям совершать любые сделки в отношении акций. Запрет выдан и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (а также любому иному вновь определенному акционерами «Ангиолайна» держателю реестра акционеров) совершать какие-либо операции в реестре акционеров компании, говорится в материалах суда.

В заявлении Лебедевой, поступившем в суд 1 апреля, отмечается, что отчуждение акций с одной компании на другую в рамках группы взаимосвязанных компаний является привычной практикой для ответчиков, что подтверждено следующими обстоятельствами:

  1. Акции АО «Ангиолайн» были переданы Кудряшовым А.Н. и Французовым А.А. в пользу Сино-Рашн на основании мнимой сделки, которая признана судом недействительной в рамках дела № А45-21417/2020 (решение не вступило в законную силу).
  2. 100% доли в уставном капитале ООО «Ангиолайн» были отчуждены в пользу подконтрольных Кудряшову А.Н. и Французову А.А. компаний.
  3. В рамках дела истцы заявили требование о признании недействительным договора купли-продажи акций, заключенного между Французовым А.А. и ООО «Хартс Инвест». Суд удовлетворил требования истцов, признав, что ООО «Хартс Инвест» было введено в состав акционеров АО «Ангиолайн» исключительно с целью одобрения сделки по выходу АО «Ангиолайн» из ООО «Ангиолайн»: 22.04.2019 ООО «Хартс Инвест» голосовало за последующее одобрение сделки по выходу АО «Ангиолайн» из ООО «Ангиолайн» на 75%. Тот факт, что Кудряшов А.Н. и Французов А.А. и ранее вводили искусственные компании для реализации своих корыстных интересов, также отмечается в решении по делу № А45-37130/2019 о возврате 100% ООО «Ангиолайн» в АО «Ангиолайн» (решение не вступило в законную силу).
  4. Множество ценных объектов интеллектуальной собственности были переведены с ООО «Ангиолайн» на вновь созданную компанию ООО «Ангиолайн ресерч». В частности, был осуществлен вывод принадлежащего ООО «Ангиолайн» недвижимого имущества, интеллектуальной собственности и инициирован процесс по выводу медицинских разработок на подконтрольное Кудряшову А.Н. ООО «Ангиолайн ресерч».

— На основании изложенного, существует реальная и крайне высокая угроза того, что до окончания судебного процесса по настоящему делу и принятия решения по существу ответчики предпримут попытку формального отчуждения принадлежащих им акций АО «Ангиолайн» в пользу подконтрольных лиц, поскольку ранее ответчики не единожды учреждали новые компании с целью их использования в схеме по выводу активов из АО «Ангиолайн». Это позволит ответчикам сделать невозможным исполнение решения суда и одновременно лишит истцов последнего возможного способа  защиты своих интересов, — говорится в заявлении Натальи Лебедевой. — Так, истцы не смогут требовать исключения новых акционеров АО «Ангиолайн», а вместе с тем новые акционеры, подконтрольные ответчикам, смогут продолжить причинять ущерб интересам АО «Ангиолайн» и иным акционерам АО «Ангиолайн», что приведет к невозможности осуществления АО «Ангиолайн» нормальной хозяйственной деятельности.

В порядке встречного обеспечения Лебедева представила договор о предоставлении поручительства на выплату встречного обеспечения от 31.03.2021 со стороны компании Healthcare в размере 32 млн рублей.

Определение арбитража может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Напомним, в 2013 году Наталья Лебедева вложила в новосибирскую компанию АО «Ангиолайн» (разработчик и производитель коронарных стентов) около 5 млн долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году акционеры компании инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой при этом уменьшалась фактически до 9%, и она начала опротестовывать это решение. В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в декабре 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : разработки производство инвесторы


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