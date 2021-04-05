Суд наложил арест на акции «Ангиолайна»

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение удовлетворить заявление Натальи Лебедевой о принятии обеспечительных мер в отношении акций АО «Ангиолайн». Арест наложен на 744 520 обыкновенных именных бездокументарных акций компании номинальной стоимостью 75 рублей каждая. Действующим владельцем ценных бумаг является Сино-Рашн Нью Сенчюри Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд (Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd). Суд также запретил компании и всем ее представителям совершать любые сделки в отношении акций. Запрет выдан и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (а также любому иному вновь определенному акционерами «Ангиолайна» держателю реестра акционеров) совершать какие-либо операции в реестре акционеров компании, говорится в материалах суда.
В заявлении Лебедевой, поступившем в суд 1 апреля, отмечается, что отчуждение акций с одной компании на другую в рамках группы взаимосвязанных компаний является привычной практикой для ответчиков, что подтверждено следующими обстоятельствами:
— На основании изложенного, существует реальная и крайне высокая угроза того, что до окончания судебного процесса по настоящему делу и принятия решения по существу ответчики предпримут попытку формального отчуждения принадлежащих им акций АО «Ангиолайн» в пользу подконтрольных лиц, поскольку ранее ответчики не единожды учреждали новые компании с целью их использования в схеме по выводу активов из АО «Ангиолайн». Это позволит ответчикам сделать невозможным исполнение решения суда и одновременно лишит истцов последнего возможного способа защиты своих интересов, — говорится в заявлении Натальи Лебедевой. — Так, истцы не смогут требовать исключения новых акционеров АО «Ангиолайн», а вместе с тем новые акционеры, подконтрольные ответчикам, смогут продолжить причинять ущерб интересам АО «Ангиолайн» и иным акционерам АО «Ангиолайн», что приведет к невозможности осуществления АО «Ангиолайн» нормальной хозяйственной деятельности.
В порядке встречного обеспечения Лебедева представила договор о предоставлении поручительства на выплату встречного обеспечения от 31.03.2021 со стороны компании Healthcare в размере 32 млн рублей.
Определение арбитража может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).
Напомним, в 2013 году Наталья Лебедева вложила в новосибирскую компанию АО «Ангиолайн» (разработчик и производитель коронарных стентов) около 5 млн долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году акционеры компании инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой при этом уменьшалась фактически до 9%, и она начала опротестовывать это решение. В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в декабре 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании.
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