Электросамокаты признали транспортным средством

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, опубликованные на официальном сайте суда.

Агентство сообщает, что положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам, признано законным. В карточке дела указано, что истцу, оспаривавшему этот пункт, отказано в удовлетворении иска.

В обоснование своих требований истец указывал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

В свою очередь, выступивший ответчиком представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.