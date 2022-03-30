Особенности маркетинга в гостиничном бизнесе

Идея владения своим собственным гостиничным бизнесом является весьма привлекательной для предпринимателей разного уровня. Но при открытии данного вида бизнеса потребуется немало вложений и времени, по прошествии которого отель сможет вернуть все затраченные на него деньги и выйти на операционную прибыль.

Так, например, строительство небольшого отеля в городе-миллионнике на 40-50 номеров с его последующим обустройством обойдется владельцу примерно в 4-6 миллионов долларов. Причем отель будет готов для приема посетителей через несколько лет после старта его строительства. Только полтора года уйдет на оформление документов и заключение договоров с партнерами. Конечно, всегда есть вариант с приобретением готового здания и обустройства его под отель, но у этого варианта также есть свои нюансы, которые необходимо учесть, чтобы избежать проблем в будущем.

Рекомендуется составить подробный бизнес-план гостиницы. Как правило, отель начинает окупаться по истечении 4-5 лет. Немного быстрее окупаются пятизвездочные мини-отели. Что касается лицензии, то она для ведения гостиничного бизнеса не нужна. Но если в отеле предполагается открыть собственный ресторан или бар, это потребует оформления соответствующей документации.

Важную роль в развитии и прибыльности гостиничного бизнеса играет маркетинг, так как именно от маркетинговой стратегии зависит количество клиентов. Среди самых эффективных инструментов маркетинга на сегодняшний день является реклама в интернете — в частности, в поисковых системах Гугл и Яндекс, социальных сетях, региональных телеграмм-каналах, крупных интернет-справочниках, таких как Jsprav.ru, Zoon или 2Gis. Неплохой эффект могут дать Букинг-агрегаторы, к примеру, Посуточно.ру. Каждый из этих источников может приносить большое кол-во клиентов, затраты на дистанции окупятся с лихвой, если правильно подойти к реализации маркетинг-плана, наняв компетентного специалиста и грамотно распределив бюджет.

Помимо рекламы в интернете следует разместить рекламу на территории вокзалов и аэропортов, а также заключить договора с туристическими фирмами. В мини-отеле есть все возможности для того, чтобы осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту. Эта особенность сразу выделит ваш отель в сфере гостиничного бизнеса. Что касается цен за номер, то здесь мини-отели и крупные гостиницы мало чем отличаются друг от друга. Цена на номер находится в прямой зависимости от звездности отеля.