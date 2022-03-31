Губернатор разрешил снять маски

Допуск юрлицами посетителей в масках теперь носит рекомендательный характер. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на решение внеочередного заседания, состоявшегося 30 марта. Соответствующие документы глава региона подписал 30 марта. Вечером они были опубликованы на сайте регионального правительства и вступили в законную силу.

— Снимается запрет для юридических лиц по допуску в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок, — сообщают в областном правительстве. — Кроме того, вносятся изменения, касающиеся соблюдения ряда требований при работе предприятий и организаций на территории Новосибирской области. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг (выполнения работ) в таких сферах, как, например, медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны.

По словам первого заместителя губернатора Юрия Петухова, такое решение вызвано текущей эпидемиологической ситуацией. При этом чиновник допускает, что в случае её ухудшения масочный режим может быть возвращён на территорию области.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников неоднократно анонсировал отмену обязательного масочного режима. Однако в последнее время это предложение встречало отпор со стороны областного управления Роспотребнадзора.

По информации областного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, количество новых случаев заболевания за минувшие сутки — 251, летальных исходов — 10, госпитализированы с подозрением на коронавирус 94 пациента.