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Можно ли взять кредит без кредитной истории

  • 31/05/2019, 22:26
Самые популярные варианты оформления потребительского кредита в России без кредитной истории.

Проверка кредитной истории является важным этапом при одобрении кредита банковским учреждением. Если она удовлетворит банковского работника, получить займ будет значительно легче. Испорченную финансовую репутацию придется вначале исправить и только потом заявлять на новую ссуду. Еще сложнее дело обстоит с отсутствием кредитной истории, при которой банку сложно оценить благонадежность клиента.

Причины отсутствия

Нулевая кредитная история может быть по нескольким причинам:

  1. Человек никогда не имел дело с кредитами.
  2. Человек брал кредит, но очень давно, когда не придавалось такое значение КИ и данные не передавались в БКИ в обязательном порядке.

В единичных случаях возможна также такая ситуация, при которой КИ сама очистилась. Как правило, данные в БКИ хранятся в течение десяти лет. А если учесть, что закон о кредитной истории был принят в 2004 году, то теоретически лица, рассчитавшиеся с долгами до этого периода и не бравшие новые займы до 2014 года, могут иметь нулевую кредитную историю. Но это только теоретически, на практике все может быть совсем по-другому.

Дают ли кредит при отсутствии кредитной истории

Оформить займ при отсутствии КИ возможно, но сложно. В этом случае банки проверяют клиентов более строго. Так, они могут запросить:

  • дополнительные сведения, подтверждающие доходность;
  • предоставить поручителей.

Более того, многие финансовые учреждения приравнивают данный факт к отрицательному моменту и могут вообще отказать в выдаче денег либо предоставить их под более высокий процент, меньший срок или сумму. И на это имеются свои причины.

Кредитная история представляет собой некую гарантию, подтверждающую, что заемщик не является мошенником. Она показывает, что клиент уже брал кредиты и отражает это в ключе его благонадежности. Т.е. изучив историю клиента, можно увидеть, как он выполнял условия кредитных договоров, были ли у него случаи просрочки платежа или невозврата денег. С другой стороны, отличная финансовая репутация – первый шаг на пути к положительному решению банка.

Как взять деньги без отказа

Если кредитной истории не имеется можно пойти следующими путями:

  1. Оформить кредит в магазине для покупки товара. Да, процентная ставка в этом случае будет высокая, но вот одобряемость по нему практически 100%.
  2. Получить кредитную карту. Она позволит уже через полгода использования обратиться в банк за кредитом. Даже если деньги не нужны, она всегда станет палочкой-выручалочкой в сложной финансовой ситуации.
  3. Обратиться в микро финансовую компанию. МФО позволяют не только получить клиентам нужную сумму без проблем, но и сформировать им свою кредитную историю.

Все эти способы позволят открыть кредитную историю, а при своевременном погашении долга сделают ее отличной, что очень важно при получении финансирования в банке.

Источник – финансовый портал России «Финанс Адвизор».

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