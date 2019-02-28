Елена Елисеева назначена управляющим директором департамента сети и развития продаж Росбанка по Сибири

Управляющим директором департамента сети и развития продаж Росбанка по Сибири назначена Елена Елисеева, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Она займется развитием розничного бизнеса банка в макрорегионе, интенсификацией продаж в премиальном сегменте и малом бизнесе, обеспечением эффективной деятельности сети отделений, а также увеличением активной клиентской базы банка и доли рынка в Сибири.

На должности директора территориального офиса Росбанка в Красноярске и Хакасии Елену сменит Николай Григорьев. Отмечается, что перед ним поставлена стратегическая задача по укреплению позиций Росбанка в розничном бизнесе. Николай сфокусируется на наращивании объемов бизнеса по ключевым направлениям и увеличении доходности банка в регионе. Николай Григорьев продолжит реализацию стратегии Росбанка, ориентированную на развитие транзакционного бизнеса, а также на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы Societe Generale в России.

В составе территориального офиса «Красноярский» успешно функционируют семнадцать дополнительных офисов Росбанка, расположенных в крупных городах Красноярского края и в Республике Хакасия.

Елена Елисеева начала свою карьеру в банковском бизнесе в АО «Ренессанс Капитал» в Красноярске. С 2012 года она возглавляла розничную сеть Альфа-Банка в Красноярском крае. К команде РосбанкаЕлена Елисеева присоединилась в мае 2017 года в должности директора Красноярского территориального офиса.

Николай Григорьев окончил Сибирский федеральный университет. В 2011 году начал свою карьеру в банковском бизнесе в Восточно-Сибирском территориальном офисе ПАО Сбербанк. В 2017 году он присоединился к группе Societe Generale в качестве менеджера по развитию страхового бизнеса в Сибирском макрорегионе. До настоящего времени Николай Григорьев занимал позицию заместителя директора территориального офиса Росбанка в Красноярске, отвечая за развитие розничного бизнеса в сети отделений на территории Красноярского края и Республики Хакасия.