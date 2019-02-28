Стартап из Новосибирска признан самым перспективным финтех-проектом года

В Москве прошел 7-й Форум финансовых инноваций FinNext, сообщили в пресс-службе PimPay. На нем традиционно проходит Битва инноваторов, где компании представляют свои проекты профессиональному сообществу. В этому году на кубок победителя претендовали 10 проектов, предлагающих различные финтех-решения. По результатам голосования компания PimPay признана самым перспективным финтех-стартапом года.

— Рынок электронной коммерции показывает ежегодный рост. Своевременность — основной принцип, которым мы руководствуемся при создании своих продуктов. На Битве мы представили сервисы, которые дают возможность интернет-магазинам соответствовать скорости роста рынка, расти вместе с ним. Это — финансирование наложенных платежей и финансирование под оборот эквайринга. C помощью PimPay ритейлеры получают доступ к простому привлечению средств и могут легко получать необходимый займ в то время, когда он действительно необходим. Также мы представили членам жюри Ecom.Invest — платформу, где компании-кредиторы могут зарабатывать на финансировании российского e-commerce, — рассказал руководитель финансовых сервисов PimPay Роман Лаврентьев.

По словам директора центра Fintech&Blockchain Фонда «Сколково» Павла Новикова, PimPay представил решение конкретной проблемы с финансированием бизнеса интернет-магазинов, используя не только технологические инновации, но и инновационную бизнес-модель с привлечением дешевого зарубежного капитала для финансирования российского бизнеса.

PimPay разрабатывает сервисы, которые сопровождают разные процессы работы интернет-магазина: оптимизируют логистику и помогают управлять финансовой деятельностью (в частности, финансировать оборотный капитал). За 5 лет работы на рынке e-commerce сервисами PimPay воспользовались более 6 тысяч интернет-магазинов.

Форум финансовых инноваций FinNext прошел уже в седьмой раз. Ежегодно он объединяет представителей банков, стартапов, инвесторов, телеком- и IT-компаний, а также смежных отраслей для обмена опытом и профессионального общения.

Фото: пресс-служба компании