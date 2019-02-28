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В 2019 году Сибуправтодор отремонтирует 247 км федеральных дорог в Западной Сибири

В Новосибирской области планируется продолжение реконструкции участка трассы Р-254 «Иртыш» и строительство Восточного обхода.
  • 28/02/2019, 18:18
В 2019 году Сибуправтодор отремонтирует 247 км федеральных дорог в Западной Сибири

— Мы подводим итоги прошедшего года, чтобы сделать выводы и наметить направления дальнейшей работы, — цитирует начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрия Тулеева пресс-служба. — 2018-й год запомнится вводом нового 10-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. По программе ремонта приведено в нормативное состояние 230 км и шесть мостовых сооружений на подведомственной сети федеральных дорог, в том числе капитальный ремонт выполнен на 85 км.

Отмечается, что в 2019 году перед управлением стоят новые масштабные задачи: продолжение реконструкции участка трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области, строительства Восточного обхода Новосибирска и Обхода Мариинска. В программе ремонта – 28 участков федеральных трасс общей протяженностью 247 км и пять мостовых сооружений в четырех сибирских регионах.

Сегодня на балансе ФКУ «Сибуправтодор» 2024 километра федеральных автомобильных дорог и 106 мостовых сооружений в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

Фото: пресс-служба  ФКУ «Сибуправтодор»

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