Элитные прокси – надёжная защита пользователя в Сети

Прокси – это электронное устройство, выполняющее функции «посредника» между пользователем и серверами, которые обслуживают Сеть. Прокси получает информацию с компьютера, сервера, смартфона и перенаправляет её к онлайн-ресурсам, заменяя уникальный IP-адрес на собственный. После получения отклика обратно передаёт необходимые данные пользователю.
Компания «ProxyWhite» предлагает выбрать прокси сервер с поддержкой актуальных типов прокси HTTP и SOCKS с протоколом IPv4. Пользователь может купить элитные прокси и получить все преимущества персональной защиты, работая на просторах интернета:
Элитные прокси являются востребованным видом среди прокси-серверов. Множество юзеров в Сети пользуется бесплатными серверами. По этой причине скорость соединения замедляется, длительное использование ресурса автоматически блокируется сайтом.
Надёжный и выгодный вариант – купить элитные прокси в «ProxyWhite» и оценить все плюсы комфортного использования, надёжный уровень анонимности. Клиент получает индивидуальный платный сервер со стабильной скоростью.
HTTP – безопасный протокол в Сети. В интернете транслирует надёжным способом информацию, совместим с веб-ресурсами. Все данные передаются в виде текста.
SOCKS – сетевой протокол, который отправляет данные пользователя, не читая браузерные заголовки. Благодаря этому, работает с любыми видами трафика и софта. Отлично используются для потоковой передачи видео, игр или торрентов.
IP-адрес – уникальный путь, по которому серверы передают данные. IP присваивается любому устройству во Всемирной сети. Прокси-сервер IPv4 имеет 4,3 миллиарда адресов в интернете. В результате протокол поддерживается всеми онлайн-ресурсами и приложениями.
Потенциальным пользователям необходимо разобраться, в чём элитные прокси лучше других вариантов. Существует несколько видов:
Пользователи получат универсальный инструмент для обхода различных блокировок доступа к онлайн-ресурсам. Провайдер не сможет анализировать поведение абонента в интернете. В итоге получится обойти все санкции и баны со стороны интересующих площадок. Бренд «ProxyWhite» гарантирует клиентам:
Бизнесмены получат безграничные возможности для продвижения коммерческих аккаунтов, собственных проектов в социальных сетях. Офисные сотрудники избавятся от ограничений в корпоративной сети. Все попытки злоумышленников совершить какие-либо действия по новому IP адресу автоматически блокируются прокси-сервером. Высокая защита от хакерских атак позволит стабильно работать и добиваться поставленных целей.
Фото с сайта pixabay.com
Реклама. Рекламодатель: Proxy White
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы