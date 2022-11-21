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Элитные прокси – надёжная защита пользователя в Сети

  • 21/11/2022, 13:54

Прокси – это электронное устройство, выполняющее функции «посредника» между пользователем и серверами, которые обслуживают Сеть. Прокси получает информацию с компьютера, сервера, смартфона и перенаправляет её к онлайн-ресурсам, заменяя уникальный IP-адрес на собственный. После получения отклика обратно передаёт необходимые данные пользователю.

Где купить элитные прокси

Компания «ProxyWhite» предлагает выбрать прокси сервер с поддержкой актуальных типов прокси HTTP и SOCKS с протоколом IPv4. Пользователь может купить элитные прокси и получить все преимущества персональной защиты, работая на просторах интернета:

  • Улучшенный уровень анонимности. Реальный IP-адрес юзера заменяется на другой. Целевой хост принимает информацию, что он принадлежит этому пользователю. Вычислить факт участия «посредника» невозможно, proxy не посылают в заголовках запросы.
  • Безопасность. Интернет не получит информацию о владельце. В глобальной Сети такие прокси не вызывают подозрений, распознаются, как реальные пользователи с настоящими IP-адресами.
  • Надёжность. Элитные прокси стабильно работают, риск появления сбоя на сервере фактически отсутствует.
  • Высокая скорость. Хороший вариант прокси от провайдера – скорость 100 mb/s. От меньшей скорости лучше отказаться.
  • Пользователь сможет сэкономить сетевой трафик и обойти блокировку интернет-площадок.

Как работают элитные прокси-сервера

Элитные прокси являются востребованным видом среди прокси-серверов. Множество юзеров в Сети пользуется бесплатными серверами. По этой причине скорость соединения замедляется, длительное использование ресурса автоматически блокируется сайтом.

Надёжный и выгодный вариант – купить элитные прокси в «ProxyWhite» и оценить все плюсы комфортного использования, надёжный уровень анонимности. Клиент получает индивидуальный платный сервер со стабильной скоростью.

HTTP – безопасный протокол в Сети. В интернете транслирует надёжным способом информацию, совместим с веб-ресурсами. Все данные передаются в виде текста.

SOCKS – сетевой протокол, который отправляет данные пользователя, не читая браузерные заголовки. Благодаря этому, работает с любыми видами трафика и софта. Отлично используются для потоковой передачи видео, игр или торрентов.

IP-адрес – уникальный путь, по которому серверы передают данные. IP присваивается любому устройству во Всемирной сети. Прокси-сервер IPv4 имеет 4,3 миллиарда адресов в интернете. В результате протокол поддерживается всеми онлайн-ресурсами и приложениями.

Потенциальным пользователям необходимо разобраться, в чём элитные прокси лучше других вариантов. Существует несколько видов:

  • Прозрачные. Сайт видит в соединении IP-адрес юзера и участие «посредника».
  • Анонимные. Веб-сайт в соединении видит присутствие прокси-сервера. Единственный плюс – IP-адрес юзера будет сгенерирован и заменён на IP прокси.
  • Элитные. Все данные автоматически скрыты: IP пользователя и участие в соединении прокси-сервера. Эти запросы выглядят, как обычные.

Безопасность в Сети

Пользователи получат универсальный инструмент для обхода различных блокировок доступа к онлайн-ресурсам. Провайдер не сможет анализировать поведение абонента в интернете. В итоге получится обойти все санкции и баны со стороны интересующих площадок. Бренд «ProxyWhite» гарантирует клиентам:

  • качественную техподдержку 24/7 в онлайн-чате;
  • большой выбор прокси-серверов;
  • высокий и стабильный uptime;
  • доступные цены на услуги;
  • удобные способы оплаты.

Бизнесмены получат безграничные возможности для продвижения коммерческих аккаунтов, собственных проектов в социальных сетях. Офисные сотрудники избавятся от ограничений в корпоративной сети. Все попытки злоумышленников совершить какие-либо действия по новому IP адресу автоматически блокируются прокси-сервером. Высокая защита от хакерских атак позволит стабильно работать и добиваться поставленных целей.

Фото с сайта pixabay.com

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