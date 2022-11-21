В Новосибирске начал расти спрос на новостройки

По итогам октября 2022 года в Новосибирской области на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано чуть более 3,5 тыс. договора, что на 63% больше предыдущего месяца. Об этом сообщает Росреест.

— В тройку лидеров по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в городе вошли Октябрьский — 62%, Калининский и Заельцовский — по 9%, Ленинский — 7% районы, — отмечается в сообщении пресс-службы Росреестра

Отмечается, что всего в регионе за 2022 год зарегистрировано 25 093 договора участия в долевом строительстве, в среднемесячном выражении показатели остались на уровне прошлого года.

Доля эскроу-счетов от общего количества первичных договоров с начала года составила 86%. Данный показатель превышает результат десяти месяцев прошлого года на 11%, по сравнению с 2020 годом число счетов эскроу увеличилось в 3 раза.

С начала года более 84% сделок на первичном рынке оформляется с использованием кредитных средств и свыше 77% договоров участия в долевом строительстве регистрируется в электронном виде в течение одного рабочего дня.

Ранее редакция сообщала, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря.