В Новосибирске сотрудника министерства ЖКХ будут судить за мошенничество

По данным пресс-службы областной прокуратуры, уголовное дело в отношении 40-летнего эксперта Министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области передано в Дзержинский районный суд Новосибирска. Его обвиняют в мошенничестве.

По материалам дела, осенью 2020 года сотрудник министерства ЖКХ под предлогом оказания помощи в заключении договоров по капремонту жилых домов и приемке этих работ получил от предпринимателя денежные средства в размере 900 тыс. рублей, которые он присвоил и потратил по своему усмотрению.

Отмечается, что чиновник не был уполномочен решать подобного рода вопросов, поэтому бизнесмен обратился в органы правопорядка.

Обвиняемый, в свою очередь, вину так и не признал.

Ранее редакция сообщала, что замглавы Кировского района Александр Шишкин подозревается в причастности к уголовному делу, связанному с получением взятки.