«Элтекс» займется разработкой базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по тематике «Разработка единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)», сообщили в пресс-службе РВК.

Отмечается, что партнерами Сколтеха в этом проекте являются компании «Элтекс» (ведущий российский производитель телеком-оборудования. Новосибирск) и «Радио Гигабит» (один из крупнейших экспортеров отечественных беспроводных решений), а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

— Итогом работы ЛИЦ станет цифровое платформенное решение, обеспечивающее серийное создание и развертывание линейки базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN. Выпуском оборудования займется «Элтекс», — уточнили в РВК.

В РВК рассказали, что заказчик разработки – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России). Оператором отбора ЛИЦ в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» выступает Российская венчурная компания. На реализацию программы центра будет выделен грант в размере 300 млн руб.

Все разработанное оборудование будет поддерживать международные открытые протоколы OpenRAN. Задача ЛИЦ – дополнить стандарт с учетом специфики российского сегмента и способствовать его внедрению в качестве индустриального. Данный стандарт будет доступен всем отечественным производителям телеком-оборудования. В результате российские решения смогут выйти на рынки зарубежных стран и конкурировать с продукцией иностранных вендоров. Таким образом в РФ будет создан защищенный от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей. На нем будут на конкурентной основе предлагаться отдельные полностью совместимые функциональные элементы стека телеком-оборудования, разработанные различными компаниями. Это в корне отличается от распространенных сейчас телекоммуникационных решений, в которых используется продукция только одного вендора.

Программа ЛИЦ рассчитана на три года (с 31 декабря 2019-го до 31 декабря 2022-го). При этом дополнительно к гранту в размере 300 млн руб. планируется привлечь софинансирование реализации программы объемом не менее 150 млн руб.

Конкурсный отбор ЛИЦ инициирован Минкомсвязью России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Претендовать на поддержку по программе ЛИЦ могут российские исследовательские организации с опытом международного сотрудничества в сфере НИОКР по направлениям сквозных технологий. Программы ЛИЦ реализуются в интересах индустриальных партнеров – коммерческих компаний, которые получат разработанные технологии для внедрения.

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» было образовано в 1992 году. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи. Основные направления разработки — оборудование GPON, Ethernet-коммутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch & IMS, медиацентры, тонкие клиенты и другая продукция. Директор предприятия — Алексей Черников. Уставной капитал, по данным rusprofile, составляет 100 тысяч рублей. Проект компании входит в программу реиндустриализации Новосибирской области.

Фото: Юлия Данилова