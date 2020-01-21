«Элтекс» займется разработкой базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по тематике «Разработка единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)», сообщили в пресс-службе РВК.
Отмечается, что партнерами Сколтеха в этом проекте являются компании «Элтекс» (ведущий российский производитель телеком-оборудования. Новосибирск) и «Радио Гигабит» (один из крупнейших экспортеров отечественных беспроводных решений), а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
— Итогом работы ЛИЦ станет цифровое платформенное решение, обеспечивающее серийное создание и развертывание линейки базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN. Выпуском оборудования займется «Элтекс», — уточнили в РВК.
В РВК рассказали, что заказчик разработки – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России). Оператором отбора ЛИЦ в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» выступает Российская венчурная компания. На реализацию программы центра будет выделен грант в размере 300 млн руб.
Программа ЛИЦ рассчитана на три года (с 31 декабря 2019-го до 31 декабря 2022-го). При этом дополнительно к гранту в размере 300 млн руб. планируется привлечь софинансирование реализации программы объемом не менее 150 млн руб.
Конкурсный отбор ЛИЦ инициирован Минкомсвязью России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Претендовать на поддержку по программе ЛИЦ могут российские исследовательские организации с опытом международного сотрудничества в сфере НИОКР по направлениям сквозных технологий. Программы ЛИЦ реализуются в интересах индустриальных партнеров – коммерческих компаний, которые получат разработанные технологии для внедрения.
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» было образовано в 1992 году. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи. Основные направления разработки — оборудование GPON, Ethernet-коммутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch & IMS, медиацентры, тонкие клиенты и другая продукция. Директор предприятия — Алексей Черников. Уставной капитал, по данным rusprofile, составляет 100 тысяч рублей. Проект компании входит в программу реиндустриализации Новосибирской области.
Фото: Юлия Данилова
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