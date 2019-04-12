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«Элтекс» нацелился на 30% российского рынка

30-35% продукции новосибирской компании поступает на экспорт — более чем в 20 стран мира.
  • 12/04/2019, 13:43
Автор: Евгения Серёгина
«Элтекс» нацелился на 30% российского рынка
Расширение производства позволяет компании увеличить ресурс команды R&D по разработке новейшего оборудования и инфраструктурных решений.

 — В 2018 году компания «Элтекс» запустила первую полностью автоматизированную линию по производству телекоммуникационного оборудования. В планах компании — дальнейшее развитие, в частности, в 2021 году она намерена запустить вторую линию, — сообщил на пресс-конференции в Интерфакс министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Как пояснили в ООО «Предприятие «Элтекс», до 2021 года планируется запуск не только второй, но и третьей производственной линий в рамках второй очереди развития производства. Объем выпуска продукции на линиях, а также инвестиций в проект в компании не уточнили.

 Запуск второй очереди позволит нам увеличить ресурс команды R&D по разработке новейшего оборудования и инфраструктурных решений.  сообщили в компании.  Расширение производства предприятия является стратегически важным этапом для всей телекоммуникационной отрасли Российской Федерации и позволит воплотить в жизнь амбициозные планы компании увеличить долю телекоммуникационного оборудования на российском рынке до 30%, создать более 1000 высокотехнологичных рабочих мест для разработчиков, тестировщиков и операторов автоматизированных линий, а также разрабатывать и производить новые линейки оборудования.

Сегодня «Элтекс» уже поставляет свою продукцию крупным отечественным корпорациям. В числе потребителей продукции новосибирского производства: ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО РЖД, Федеральная таможенная служба, сотовые операторы ПАО МТС, «Билайн» (Торговая марка компании «ВымпелКом»), ПАО Мегафон, «Теле2» (Россия Холдинг АБ Швеция) и другие.

В планах компании — расширение присутствия и на зарубежном рынке телекоммуникаций.

 Предприятие ежегодно увеличивает поставки своего оборудования на экспорт. Сегодня  30-35% продукции поступает на внешние рынки — более чем в 20 стран мира, в том числе Вьетнам, Индонезия, Катар, Саудовская Аравия, Пакистан, Чехия, Сербия, Нидерланды и другие государства,  отмечают в компании.

«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

В декабре 2018 года в новом корпусе «Элтекс» запустил первую автоматизированную производственную линию полного цикла. Она включает все этапы производства оборудования. Кроме того, как рассказывают в компании, конвейерный вариант организации производства позволил существенно увеличить общую производительность завода  на новой линии возможно производить до 2000 устройств в смену. Объем инвестиций в проект с учетом строительства корпуса составил более 1 млрд рублей.

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» было образовано в 1992 году. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи. Основные направления разработки — оборудование GPON, Ethernet-коммутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch & IMS, медиацентры, тонкие клиенты и другая продукция. Директор предприятия — Алексей Черников. Уставной капитал, по данным rusprofile, составляет 100 тысяч рублей. Проект компании входит в программу реиндустриализации Новосибирской области.

Фото предоставлено ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

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