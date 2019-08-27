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Эмпатия — дело техноемкое

На форуме адаптации и социальной инклюзии первую скрипку сыграли технологии виртуальной реальности — как способ самого действенного воспитания сострадания.
  • 27/08/2019, 18:09
Автор: Игорь Смольников
Эмпатия — дело техноемкое
VR-техника в буквальном смысле позволяет примерить на себя чужое тело и целый мир, ощущаемый этим телом.

26 августа стартовал четвертый по счету форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» — форум, посвященный проектам в сфере медико-социальной интеграции, инклюзивной педагогики и корректной к инвалидам городской среды.

Концепт этого события отработан за четыре года и, в принципе, уже стал каноничным: на форум съезжаются педагоги, социальные работники, специалисты по разработке доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Да, этот политкорректный, «импортный» термин заметно конфликтует с самим именем форума, но лингвистические неровности все принимают как издержки темы. Тем более что проработка понятия «безграничность» на форуме массированная: четыре рабочих дня, несколько тематических подгрупп, посвященных самой актуальной проблематике — городской среде для маломобильных граждан, интеграции детей с расстройствами аутического спектра, пролонгации социально-профессиональной активности пожилых. Последний аспект был, к слову, материализован на форуме воочию — гостям и участникам форума помогали так называемые «серебряные волонтеры» — члены движения, ярко зарекомендовавшего себя на фестивалях социального предпринимательства «PROдобро».

Форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» сочетает в своей атмосфере концептуальную преемственность со способностью самого себя не повторять. В этот раз его лейтмотивом была технически проработанная эмпатия. То есть средством генерации эмпатии служила не словесная риторика, а наработки VR-индустрии. Средства создания виртуальной реальности.

Визуально-сенситивные симуляторы обычно ассоциируются со сферой игр и развлечений. Разработки, представленные на форуме, в инженерном смысле не особо отличаются от машин из развлекательных центров, но вырабатывать они признаны не wow-эффект, а сострадание.

Причем сострадание, назначенное быть конечным продуктом, — тоже чувство с нюансами. Это не слезливый катарсис, не жалостливый испуг под девизом «Ах, ты ж моя бедная бедняжечка!», а детализированное, сотканное из множества нюансов ПОНИМАНИЕ ОЩУЩЕНИЙ. Эффект вживания.

Аппараты, представленные на форуме, демонстрируют обычным гражданам сенситивные миры тех, кто нуждается в заботе, поддержке и обустройстве городской среды — сенситивные картины пожилых людей, детей-аутистов, слепых и слабовидящих. VR-техника в буквальном смысле позволяет примерить на себя чужое тело и целый мир, ощущаемый этим телом.

Например, один из партнеров форума — Сибирский банк ПАО «Сбербанк» — предоставил VR-костюм «Gert». В России десять таких VR-комплексов. Прогулка в нем — достаточно серьезное испытание для здорового человека, человека без особенностей. «Gert» неотличимо похож на VR-костюм из развлекательного центра — сходные очки-маска, перчатки, жилет и накладки на конечности. Но игровых удовольствий он не сулит. В состав костюма входят симуляторы зрительных и звуковых искажений, типичных для различных заболеваний и возрастной дегенерации,  утяжелители для конечностей и поясничной зоны, утяжелители для шейно-плечевой зоны. Перчатки могут воспроизводить ощущения от болезни Паркинсона. Носитель костюма получает возможность примерить старость и немощь. При помощи этого костюма сотрудников Сбербанка обучают эмпатии, а также тестируют пространство офисов — проверяют их на степень доступности и комфорта для маломобильных групп.

Разработка лаборатории «Сенсор-Тех» (резидент Сколково) — офтальмологический симулятор — аппарат более тематически концентрированный, зато уж тему глазных патологий он раскрывает от и до.

— Симулятор позволяет визуализировать самые разные нарушения зрения, — рассказывает директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. — Отслоение сетчатки, глаукома, диабетическая ретинопатия. Любые комбинации. Большим спросом аппарат пользуется у офтальмологов — особенно у молодых специалистов. Также в нем сильно заинтересованы те, кто работает со слабовидящими. Появились запросы от архитекторов и дизайнеров.

Одним из «гвоздей» показа была и электронная персонификация аутизма — уже именитая, раскрученная разработка. Проект в формате VR «Механика Аутизма» был разработан при экспертной поддержке фонда «Выход» и информационной поддержке фонда «Обнаженные сердца». Он завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив 2 место в номинации «Лучшее использование онлайн-видео, включая VR». Эта VR-история поможет понять механизмы того, как рождаются те или иные реакции, что и почему вызывает раздражение, панику или страх у людей с расстройствами аутистического спектра.

Эффектным контрастом VRcекции смотрелась историческая экспозиция в холле КРЦ «Победа»: слуховые приборы (от костяных рожков до хита 1960-х — слуховых аппаратов, встроенных в очечные дужки), столовые приборы для одноруких, протезы конечностей, печатная машинка с азбукой Брайля и пресса на этой азбуке. В том числе и такое своеобразное медиаизделие, как журнал «Плейбой» на азбуке Брайля —реликвия американских 1930-х. Оттуда же родом и первая политкорректная реклама «Кока-колы» из 1934-го — сидящая в инвалидной коляске девушка с заветной бутылкой. Девушка никак не выбивается из телесных канонов жанра «пинап» — на статус указывают лишь характерные колеса возле модельно длинных ног красавицы. Хотя, на то ж это и «пинап» — у него свои визуальные нормативы.

Атмосферное послевкусие стартового дня форума было позитивным и деловитым, без надрыва, слезливости и экзальтации — без того, что становится издержками многих акций на тему инклюзии и адаптации. А акцент на передовых технических средствах воспитания эмпатии был по большому счету очень органичным для такого города, как Новосибирск. К слову, и сам форум — это уже тоже один из наших состоявшихся медиабрендов — его уникальность подчеркнули буквально все спикеры торжественного открытия.

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