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В регионе обнаружена очередная партия предприятий-фантомов

Управление Роспотребнадзора передало документы в правоохранительные органы.
  • 27/08/2019, 18:27
В регионе обнаружена очередная партия предприятий-фантомов

В ходе контрольно-надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора установлены «предприятия-фантомы», производящие молочную продукцию и отсутствующие по заявленным адресам: ООО «Сибснабмаркет» (г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 12А); ООО «Стрейт Лайн» (НСО, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15); ООО «ТОРГСИБ-НСК» (НСО, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Набережная, 4); ООО «Иртыш-НСК» (НСО, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 12); ООО «Город» (НСО, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70-59).

Кроме того, в управление Роспотребнадзора поступили письма из субъектов Российской Федерации о нахождении в обороте фальсифицированной пищевой продукции других «предприятий-фантомов»: ООО «АГРОМИЛК» (129110, г. Москва, пер. Орлово-Давыдовский, 1, 1-й эт., по III, кор. 3, оф. 89); ООО «Велес» (440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, д. 35, оф. 212); ООО «ПродТорг» (г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 55, оф. 2).

— Употребление в пищу продукции компаний, указанных в новости, не рекомендуется. Для предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью жителей управление Роспотребнадзора передало документы в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com, автор- Couleur

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