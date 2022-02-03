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Энергетики и реновация: СГК примет участие в проектах комплексного развития территорий Сибири

  • 03/02/2022, 16:39
новости бизнеса
СГК планирует в 2022 году построить порядка 60 км тепловых сетей для подключения новых заявителей в регионах присутствия компании.

Это на 20% больше, чем в 2021 году. Рост, в частности, будет связан с проектами комплексного развития территорий (КРТ) — в первую очередь Барнауле, Кемерове, а затем в Новосибирске и других регионах. Закон о КТР заработал в России с 2021 года, Минстрой РФ готов помочь ему начать в полной мере действовать в регионах Сибири.

Запрос на реновацию

СГК планирует в 2022 году увеличить объем подключаемой тепловой нагрузки в городах Сибири на 10% по сравнению с 2021 годом. Прирост в этом случае составит порядка 305 Гкал/час.
Об этом 2 февраля рассказал заместитель генерального директора СГК — директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ходе круглого стола, посвященного комплексному развитию территорий Сибири на отраслевом форуме в Новосибирск Экспоцентре.

 «Строительство идет активными темпами только за прошлый год подключили к централизованному теплоснабжению 150 тысяч сибиряков. Задача — и далее обеспечивать возможность подключения к централизованной системе теплоснабжения новых потребителей без ущерба для остальных горожан, — рассказал Андрей Колмаков. — Мы ориентируемся на планы городских властей, которые они до нас доводят, на планы застройщиков, на схемы теплоснабжения городов. При этом мы вместе с властями стремимся работать комплексно, а не для точечной застройки по принципу «дайте 19 Гкал на 5 домов, а там посмотрим».

В городах Сибири появились первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), где предусмотрено строительство не только жилых домов, но и социальных, инфраструктурных объектов и общественно-деловая застройка:

 

  • в Барнауле — в северо-западном направлении: общая площадь многоквартирных домов 1,2 млн м2 для 46,5 тысяч человек (общая площадь территории 900 га). Также запланировано строительство восьми детских садов, девяти школ, парка, общественно-деловых зданий;
  • в Кемерове — в географическом центре города: общая площадь многоквартирных домов 1,8 млн мдля 50 тысяч человек (200 га). Запланировано строительство восьми детских садов, шести школ, общественно-деловых зданий;
  • в Новосибирске — вопрос прорабатывается. Власти и застройщики видят перспективы развития города в северном направлении города: 5 млн м2 на площади 500 га.

При условии создания транспортного каркаса, инженерной инфраструктуры, образовательных учреждений северная территория Новосибирска может стать хорошим пилотным проектом комплексного развития в городе, отметил в ходе дискуссии член правления Союза архитекторов России, генеральный директор ООО «Запсибниипроект. 2» Петр Долнаков.

Аналогичные площадки прорабатываются в других городах Сибири — в частности, в Красноярске и Кызыле.
При этом в целом в Сибири процесс создания КРТ пока отстает от европейской части страны, отметили некоторые участники дискуссии. Например, за прошлый год одобрение на поддержку КРТ от ДОМ.РФ — государственного финансового института, получили 9 проектов, но ни одного из них — в Сибири.

Минстрой РФ готов сформировать рабочую группу, чтобы активизировать процесс и начать реальное применение закона в сибирских регионах, подчеркнул в ходе дискуссии заместитель директора департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Максим Галь.

Вне комплексных площадок

Уже сейчас, безотносительно площадок комплексного развития, в работе у СГК около 1 500 договоров технологического присоединения в городах Сибири. Новосибирск продолжает лидировать по объемам подключения к теплоснабжению новых потребителей — на город приходится 560 договоров.

Помимо объявленного северного направления в Новосибирске есть еще ряд площадок, которые компания прорабатывает в ответ на запросы застройщиков.

«Суммарная потребность этих потребителей — 400 Гкал/ч. Потенциально мы готовы обеспечить там теплоснабжение. Но для этого нам надо четко понимать планы застройщиков в отношении этих площадок, — отметил Андрей Колмаков. — Со своей стороны, мы должны не только готовить теплосетевые коммуникации, но и развивать генерирующие мощности на наших ТЭЦ».

Также замруководителя СГК подчеркнул необходимость урегулировать вопрос установления публичных сервитутов. На практике срок установления сервитута может занять год и более, что увеличивает сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Что такое комплексное развитие территорий
Механизм рассчитан на комплексное обновление городской застройки с участием средств инвесторов и поддержкой государства — за счет расселения старых домов или освоения незастроенных жильем территорий. Регионы могут расселять не только аварийные дома, но и не признанные таковыми. Это позволит людям поменять старое, некомфортное жилье — без ожидания признания его ветхим или аварийным. Горожане получат также обновленные коммуникации, социальную инфраструктуру, зоны рекреации.
Федеральный закон N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий» принят 30 декабря 2020 года.

 

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: НСО Новосибирск

Теги : энергетика СГК реновация развитие территорий Сибири Андрей Колмаков


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