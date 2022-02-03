Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут открывать расчетные счета без визита в офис

Также в программе будут доступны для просмотра электронные документы, подтверждающие факт открытия счета. Помимо этого, в ОНЛАЙН-офисе можно узнать, какой бизнес- пакет РКО подключен и при желании перейти на другой, а также заказать справку о наличии расчетного счета и картотеки, об остатке на счете и об оборотах по нему. Справка с электронной цифровой подписью банка формируется в электронном виде в течение 10 минут, а документ на бумажном носителе вы сможете забрать в любом удобном офисе банка. Зайти в ОНЛАЙН-офис можно как с компьютера, так и со смартфона.

Для тех, кто планирует открыть первый расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО), действует специальное предложение. Подайте онлайн-заявку с 25 января до 1 июня 2022 года и получите скидку 50% на первый месяц обслуживания в рамках любого бизнес-пакета РКО (кроме «Супер 0»). Все пакеты представлены на сайте банка.

Проконсультироваться по расчетно-кассовому обслуживанию можно с персональным менеджером, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.