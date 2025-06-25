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Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске

  • 25/06/2025, 09:40
Самовольно установленные некапитальные строения не только затрудняют модернизацию энергоузла, но и ставят под вопрос стабильное электроснабжение района

Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в НовосибирскеКомпания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжает активно бороться с незаконным размещением гаражных построек вблизи высоковольтной подстанции (110 кВ) в Октябрьском районе Новосибирска. Незаконно возведенные гаражи, не являющиеся капитальными строениями, не только затрудняют модернизацию энергоузла, но и ставят под вопрос стабильное электроснабжение района.

После весенней встречи представителей компании с владельцами самовольных построек, часть гаражей была ликвидирована. Тем не менее, некоторые собственники продолжают избегать самостоятельного демонтажа, несмотря на предварительные договоренности и данные ими согласия. Отдельные лица упорно игнорируют законные требования, создавая опасность для жизни и здоровья граждан, а также для бесперебойной работы ключевых элементов энергосистемы.

Размещение любых объектов в пределах охранных зон электросетей является прямым нарушением действующих нормативных документов и правил эксплуатации электроустановок, а также противоречит требованиям антитеррористической безопасности энергообъектов.

Помимо этого, данные незаконные постройки препятствуют доступу персонала и техники сетевой организации к оборудованию для проведения регулярного обслуживания и оперативного устранения аварий. Любые помехи увеличивают время выполнения работ, что может привести к перебоям в электроснабжении потребителей. Более того, возникает потенциальная угроза для жизни и здоровья, а также имущества, как самих владельцев незаконных построек, так и обычных граждан.

Компания вновь акцентирует внимание на рисках для надежности электросетей и возможных мерах ответственности, включая принудительный демонтаж и возмещение расходов за счет владельцев незаконно установленных гаражей.

В настоящее время энергетики активно взаимодействуют с владельцами оставшихся гаражей, убеждая их добровольно демонтировать постройки. Однако компания оставляет за собой право обратиться в прокуратуру и другие надзорные органы в случае неисполнения требований.

Следует отметить, что уже существует прецедент судебных решений в пользу компании по искам к владельцам аналогичных незаконных построек об освобождении охранных зон электросетей, сносе или демонтаже, как, например, в случаях с автомойкой, кафе и торговым павильоном на Гусинобродском шоссе, автосервисом на улице Молодости и гаражом в Чулыме.

Фото и видео предоставлены пресс-службой «Россети Новосибирск» Автор фото: Максим Богатырев
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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


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