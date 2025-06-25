Андрей Ганган: Экономика России выходит из перегрева

Высокая ключевая ставка приносит свои плоды. Об этом на встрече с предпринимателями Новосибирска рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. В частности, динамика потребления как со стороны домашних хозяйств, так и со стороны бизнеса начинает замедляться, инвестиционный спрос охлаждается.

— Многие эксперты сейчас пугают рецессией. Однако рецессия — это последовательное снижение экономической активности несколько кварталов подряд. Сейчас в России есть отрасли, где выпуск продукции снижается. Это черная металлургия, нефтегазовый сектор, отдельные отрасли гражданского машиностроения. Но они снижаются с высоких уровней, которые были актуальны последние два года. Так что речь, скорее, идет о коррекции. При этом во многих отраслях по-прежнему наблюдается рост, причем в некоторых он идет очень ускоренными темпами. Например, в фармацевтике, химической промышленности, производстве оборудования, — заявил Ганган.

По его словам, сейчас экономика России выходит из перегрева, неоднородность развития отраслей будет постепенно уходить, а спрос нормализуется. Эксперт отметил, что предпринимателям сегодня мешают оперативно расширять объем товаров и услуг для удовлетворения растущего спроса не дорогие кредиты, а дефицит кадров. Недостаток оборотных средств находится только на третьем месте.

— Последний год ресурсы, которые позволяют производить новые товары и услуги — люди, технологии, логистика, инфраструктура и так далее, в России ограничены, и за них началась жесткая конкуренция. Предприниматели видят, что спрос на их товары и услуги растет, хотят его удовлетворить и начинают конкурировать за труд, за сырье, материалы и так далее. Если производство товаров/услуг быстро нельзя нарастить, то это приводит к росту цен, который мы сейчас наблюдаем, — пояснил эксперт.

Наличие дешевого или дополнительного финансирования просто позволяет бизнесу активнее вовлекаться в конкуренцию за дефицитные ресурсы и переманивать сотрудников у других предпринимателей. Но при этом производительность не растет, а товаров и услуг на рынке больше не становится.

— Политика Центробанка нацелена на охлаждение общего потребительского спроса и инвестиционного спроса. В противном случае мы все включимся в гонку за дефицитные ресурсы, которая будет вести к росту расходов. При этом с точки зрения производительности не будет никакого эффекта. Это порочный круг, который необходимо разрывать, — уверен Ганган.

Андрей Ганган прокомментировал, почему с особенной тщательностью ЦБ отслеживает такой риск, как высокие инфляционные ожидания населения.

— Повышенные инфляционные ожидания приводят к тому, что население стремится приобрести товар здесь и сейчас даже в условиях дорогих кредитов, что поддерживает динамику спроса, — пояснил эксперт.

По его словам, поддерживая ключевую ставку на высоким уровне, ЦБ пытается отложить спрос, растягивая его во времени, предлагая потребителям возможность положить средства на депозиты с высокими ставками.

— Для предприятий, с одной стороны, такая денежно-кредитная политика ведет к росту стоимости кредитов. С другой стороны, она заставляет бизнес сосредотачиваться на самых эффективных проектах, которые дают отдачу здесь и сейчас, а не распыляться на все сразу. Это позволяет снижать агрессивную конкуренцию за людей, мощности, логистику и так далее. Мы наблюдаем, что динамика инфляционных ожиданий бизнеса снижается, — заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка.

В соответствии с апрельским прогнозом ЦБ в 2026 году ключевая ставка в среднем по году может сложиться в диапазоне 13-14%, а в 2027-м — опуститься до однозначных значений.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы не отказываются от кредитов, несмотря на высокие ставки.