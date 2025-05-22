Энергетики обеспечат надежное электроснабжение школ в дни итоговых экзаменов

Энергетики уделили повышенное внимание обеспечению электроэнергией учебных заведений, где проводятся ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. В Новосибирской области насчитывается около 300 пунктов, предназначенных для проведения итоговой аттестации. Системообразующая территориальная сетевая организация региона — «Россети Новосибирск» обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение свыше 900 школ.

В преддверии экзаменационной кампании специалисты провели инспекцию оборудования и линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение пунктов проведения экзаменов. Были проверены основные и разработаны альтернативные схемы питания для образовательных учреждений.

На время проведения экзаменов оперативный персонал компании перешел на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством. Более 100 специалистов и около 40 оперативно-выездных бригад находятся в состоянии готовности к оперативной ликвидации возможных неполадок в работе энергосистемы. Подготовлена спецтехника для проведения аварийно-восстановительных работ, проверена работоспособность средств связи, подразделения обеспечены необходимым оборудованием и инструментами. Также подготовлены передвижные электростанции.

Для контроля ситуации и координации усилий энергетиков налажено тесное взаимодействие с региональным управлением МЧС, органами власти и муниципалитетами.

Энергоснабжение образовательных учреждений и функционирование электросетевого комплекса находятся под непрерывным контролем специалистов.