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Арест депутата Украинцева из Новосибирска продлили

  • 22/05/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Арест депутата Украинцева из Новосибирска продлили
Его задержали в мае 2024 года

Новосибирский областной суд продлил срок содержания под стражей депутата горсовета Игоря Украинцева на 22 дня по делу о взятке. Защита просила освободить Украинцева из СИЗО, но суд отказал, сообщил «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов. Он отметил, что одним из аргументов для смягчения меры пресечения было завершение следственных действий и ознакомление депутата и его защитников с материалами дела.

Адвокат намерен обжаловать решение суда в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

Депутат городского совета Игорь Украинцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. По версии следствия, он взял 3,5 миллиона рублей от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского за лоббирование интересов компании. Когда предприниматель перестал платить, депутат, как считает обвинение, организовал митинги против фирмы и распространил в соцсетях негативную информацию о ней.

В мае 2024 года Игоря Украинцева арестовали. Суд поместил депутата в СИЗО и неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что еще одного директора «Метро МИР» вызвали в суд в Новосибирске. Он вступил в должность несколько дней назад.

Фото: пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Игорь Украинцев


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