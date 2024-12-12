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Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке

  • 12/12/2024, 09:35
В Ленинском районе Новосибирска завершены работы по подготовке сетевой инфраструктуры для электрификации нового многоэтажного дома на улице Попова

Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на ЛесоперевалкеЭто первый этаж жилого комплекса «Urban Peaks», который возводится близ проезда Энергетиков в рамках большого инвестиционного проекта (МИП).

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») осуществила прокладку более 5,4 км кабелей и установила новую трансформаторную подстанцию, которая обеспечит объект мощностью 585 кВт. Инвестиции в проект составили свыше 31 млн рублей. На сегодняшний день все ключевые этапы работ по подготовке подключения первого здания к электроэнергетическим сетям завершены.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме превысит 15 тыс. кв. м, из которых около 1 тыс. кв. м планируется передать городу Новосибирск для расселения жильцов из аварийных домов.

Энергетическая компания активно партнерствует с многими крупными застройщиками города, и их число постоянно увеличивается.

Фото предоставлено пресс-службой «Россетти Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика АО «РЭС»


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