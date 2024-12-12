Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке

Это первый этаж жилого комплекса «Urban Peaks», который возводится близ проезда Энергетиков в рамках большого инвестиционного проекта (МИП).

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») осуществила прокладку более 5,4 км кабелей и установила новую трансформаторную подстанцию, которая обеспечит объект мощностью 585 кВт. Инвестиции в проект составили свыше 31 млн рублей. На сегодняшний день все ключевые этапы работ по подготовке подключения первого здания к электроэнергетическим сетям завершены.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме превысит 15 тыс. кв. м, из которых около 1 тыс. кв. м планируется передать городу Новосибирск для расселения жильцов из аварийных домов.

Энергетическая компания активно партнерствует с многими крупными застройщиками города, и их число постоянно увеличивается.