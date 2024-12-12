В 2025 году СГК продолжит модернизацию системы водоподготовки на Барабинской ТЭЦ

В 2025 году АО «СГК-Новосибирск» продолжит реализацию инвестиционной программы по развитию теплоснабжения в Куйбышеве, сообщили в пресс-службе компании. Проект направлен на повышение надежности и экономичности работы пароводяного цикла Барабинской ТЭЦ.

Программа реализуется с 2023 года. За это время на ТЭЦ было установлено современное оборудование водоочистки. Новая система водоподготовки основана на мембранном методе разделения (обратном осмосе), она более экологичная, экономичная и компактная. Объем вложений в реализацию этого проекта составил 123 млн рублей.

Также в прошлом году на ТЭЦ был смонтирован деаэратор подпитки тепловой сети. На очереди — установка деаэратора подпитки котлов. Деаэратор предназначен для удаления кислорода и других газов (преимущественно углекислого газа) из питательной воды перед ее подачей в котел.

Кроме того, инвестпрограммой предусмотрена замена подогревателя химически обессоленной воды, а также восстановление линии подвода и отвода конденсата от подогревателей. Проектную документацию разработает подрядчик из Новосибирска. Объем вложений СГК составит более 37 млн рублей. Завершить модернизацию системы водоподготовки подпитки котлов на Барабинской ТЭЦ планируют в 2026 году.

В «СГК-Новосибирск» подчеркнули, что в результате модернизации: уменьшатся потери пара и конденсата на Барабинской ТЭЦ, сократится количество пара, необходимого для деаэрации того же количества воды; выработка электроэнергии и тепла будет более эффективна и экономична; увеличится срок службы трубопроводов и деаэрационных колонок питания котлов за счет дополнительной деаэрации химочищенной воды, участвующей в пароводяном цикле станции.

Ранее редакция сообщала, что за три года СГК вложит порядка 3,8 млрд рублей в теплоснабжение Новосибирска.