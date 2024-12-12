Новосибирские пловцы установили новый рекорд Европы

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В составе сборной России выступили спортсменки из Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Арина Суркова и Дарья Трофимова, а также петербуржцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода. Они показали рекордное время — 1 минута 35,36 секунды.

— Пловцы соревновались в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Для Дарьи это первая медаль чемпионата мира, а для Арины — первый старт после Олимпийских игр 2021 года, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Арина Суркова, которая также участвовала в чемпионате мира 2021 года в этом же виде программы, завоевала бронзовую медаль.

В предварительном заплыве сборную России представили Павел Самусенко, Олег Костин и Дарья Клепикова. Они тоже станут обладателями золотых медалей в эстафете.

Напомним, что чемпионат по плаванию проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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