Новосибирские пловцы установили новый рекорд Европы

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В составе сборной России выступили спортсменки из Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Арина Суркова и Дарья Трофимова, а также петербуржцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода. Они показали рекордное время — 1 минута 35,36 секунды.
— Пловцы соревновались в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Для Дарьи это первая медаль чемпионата мира, а для Арины — первый старт после Олимпийских игр 2021 года, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Арина Суркова, которая также участвовала в чемпионате мира 2021 года в этом же виде программы, завоевала бронзовую медаль.
В предварительном заплыве сборную России представили Павел Самусенко, Олег Костин и Дарья Клепикова. Они тоже станут обладателями золотых медалей в эстафете.
Напомним, что чемпионат по плаванию проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.
Ранее редакция сообщала о том, что биатлонный турнир на призы Виктора Маматова вышел на международный уровень. Всего в соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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