Энергетики построили электросети для нового складского комплекса

В Новосибирске успешно завершены работы по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения к сетям складского комплекса одного из крупнейших поставщиков металлопроката.
Компания «Россети Новосибирск» реализовала масштабный проект по строительству и модернизации электросетей. Специалисты проложили свыше четырех километров кабельных линий и установили три трансформаторные подстанции для обеспечения объекта мощностью 2,5 МВт. Инвестиции сетевой компании в данный проект достигли приблизительно 50 миллионов рублей.
Новая электросетевая инфраструктура обеспечит стабильное энергоснабжение крупного металлоцентра в Новосибирске, где постоянно поддерживается наличие более 14 000 тонн продукции.
Наряду с производственными объектами, компания также активно участвует в технологическом присоединении социально значимых объектов, включая медицинские учреждения, сельскохозяйственные предприятия, а также объекты туристической, культурной и спортивной направленности. Многие из этих проектов реализуются в рамках государственных и национальных программ.
Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев
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