Дмитрий Патрушев рекомендовал Андрею Травникову повышать доходы новосибирцев

На рабочей встрече между зампредседателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Москве федеральный чиновник заявил, что региону следует уделить особое внимание повышению доходов населения, созданию высокопроизводительных рабочих мест, снижению уровня безработицы. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

По данным Новосибирскстата за 2024 год, в регионе зарегистрировано 1379,5 тысяч трудоспособных граждан. Из них 38 тысяч безработные. Уровень безработицы составляет 2,8%. Это самый низкий показатель с 2017 года. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по области по данным на февраль 2025 года составляла 78,8 тысяч рублей — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заявленная потребность работодателей в сотрудниках по итогам 2024 года составляла 35,7 тысяч человек.

Еще одной темой обсуждения стали итоги реализации в регионе национального проекта «Экология». Напомним, на реализацию проектов по ликвидации несанкционированных свалок, созданию объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, очистке водоёмов и лесовосстановлению из федерального бюджета было выделено более 1,4 млрд рублей.

— В ходе встречи особое внимание уделили реформе системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в частности устойчивой работе региональных операторов, — отметили в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, в марте стало известно, что МинЖКХ с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению регионального оператора Новосибирской области — АО «Спецавтохозяйство».

Ранее редакция сообщала о том, что МинЖКХ подало два иска в суд на прекращение концессионных соглашений.