Китайские и корейские подержанные кроссоверы пользуются спросом в Новосибирске

Кроссоверы с пробегом пользуются популярностью на российском авторынке, говорит Вадим Адиев, глава Союза профессионалов авторынка и автоэксперт с 21-летним опытом. Он назвал самые востребованные модели кроссоверов, которые привлекают внимание покупателей, в том числе в Новосибирске.
В список вошли:
Адиев отмечает, что за ту же стоимость в России можно купить и более престижные автомобили премиум-класса:
Однако эксперт предупреждает, что такие машины часто имеют большой пробег и требуют дорогого обслуживания. Это важно учитывать при покупке.
По данным сервиса «Автокод Профи», на фоне ограниченного присутствия западных марок и изменений на рынке, покупатели все чаще выбирают китайские и южнокорейские бренды, а также доступные российские автомобили. Практичность, экономичность и технологии остаются важными критериями для российских автолюбителей.
Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru