Китайские и корейские подержанные кроссоверы пользуются спросом в Новосибирске

Кроссоверы с пробегом пользуются популярностью на российском авторынке, говорит Вадим Адиев, глава Союза профессионалов авторынка и автоэксперт с 21-летним опытом. Он назвал самые востребованные модели кроссоверов, которые привлекают внимание покупателей, в том числе в Новосибирске.

В список вошли:

Hyundai Creta (средняя цена 2,1 миллионов рублей в Новосибирске)

Chery Tiggo 7 Pro Max (1,8 миллиона)

Omoda C5 (2 миллиона рублей)

Haval M6 (1,9 миллиона)

Toyota RAV4 (1,8 млн)

Volkswagen Tiguan (1,7 млн)

Адиев отмечает, что за ту же стоимость в России можно купить и более престижные автомобили премиум-класса:

BMW X5

Porsche Cayenne

Range Rover

Mercedes-Benz GLC

Audi Q5

Lexus RX

Однако эксперт предупреждает, что такие машины часто имеют большой пробег и требуют дорогого обслуживания. Это важно учитывать при покупке.

По данным сервиса «Автокод Профи», на фоне ограниченного присутствия западных марок и изменений на рынке, покупатели все чаще выбирают китайские и южнокорейские бренды, а также доступные российские автомобили. Практичность, экономичность и технологии остаются важными критериями для российских автолюбителей.

Напомним, в конце минувшей недели стало известно, что в Россию начали активно поставлять автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая . Об этом сообщил председатель совета директоров Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь.

Он отметил, что на китайских онлайн-платформах по продаже подержанных машин появляются тысячи автомобилей с минимальным пробегом. Формально эти автомобили считаются б/у, но на самом деле они практически не использовались. Такая практика создает видимость высокой активности продаж, при крайне низком спросе на рынке КНР.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.