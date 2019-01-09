Tele2 подводит итоги 2018 года

В 2018 году Tele2 успешно воплощала стратегию «Другие правила» и ежеквартально показывала двузначные темпы роста выручки. Во втором квартале компания вышла на чистую прибыль в 1 млрд рублей, а по итогам третьего показатель составил уже 2,6 млрд рублей.

Tele2 завершила масштабную программу по запуску сетей LTE в регионах России. Проект стал беспрецедентным по масштабам и срокам реализации для российского телекома. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет есть во всех 65 регионах присутствия Tele2. По данным Роскомнадзора, оператор занимает первое место по динамике строительства РЭС стандарта LTE в России и второе – по общим темпам развития сети.

Tele2 отменила внутрисетевой роуминг раньше установленного ФАС срока. Абоненты Tele2 прежде остальных начали пользоваться безроуминговыми условиями в поездках по стране. При этом на тарифной линейке «Мой Tele2» роуминг был отменен с момента ее запуска − еще в апреле 2018 года.

Во время главного спортивного события лета Tele2 смогла гарантировать клиентам высокое качество связи. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. За месяц первенства зарубежные гости израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет-трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных иностранцами гигабайтов удвоился по сравнению с январем–маем 2018 года.

Tele2 продолжила закреплять репутацию трендсеттера российского телеком-рынка. Реализуя «Другие правила», в этом году оператор запустил ряд инновационных продуктов. Благодаря сервису «Делитесь гигабайтами» клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. Только за один день после запуска услуги клиенты передали 170 Тб. С октября больше всего гигабайтов подарили абоненты из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уникальная опция «SOS-пакет» позволяет клиентам пользоваться рядом важных сервисов даже при отрицательном балансе. Каждый месяц она «спасает» около 5 млн абонентов.

Tele2 первой в России запустила SIM-терминалы с биометрической идентификацией. Автоматы установлены в трех аэропортах Москвы (Шереметьево, Внуково и Домодедово), а также на пяти трафиковых станциях столичного метро: «Арбатской», «Комсомольской», «Курской», «Павелецкой» и «Пушкинской». Уже первые итоги работы доказали эффективность нового розничного формата: комплекс дает вдвое больше подключений, чем стандартный салон в аэропорту или на вокзале. За шесть месяцев работы терминалы обслужили пользователей из 95 стран.

Tele2 первой из операторов покрыла сетью LTE все станции московского метро. Компания обеспечила стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях подземки, включая сопутствующую инфраструктуру. Инвестиции в проект превысили 800 млн рублей. Годовыми лидерами по скачиванию на них data-трафика стали расположенные рядом с вокзалами станции: «Киевская», «Комсомольская» и «Курская». Здесь за год клиенты проговорили 2,5 млн минут, что эквивалентно пяти годам.

Tele2 продолжила тестировать новейшие технологии. Совместно c Ericsson и «Ростелекомом» компания открыла опытную зону 5G в «Эрмитаже» и протестировала решения интернета вещей для энергетического сектора.

В 2018 году Tele2 закрепила свой статус «фабрики» MVNO: компания остается лидером по количеству партнеров в сегменте. Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 превысила 1,6 млн человек, что составляет половину подключений в сегменте виртуальных мобильных операторов в России.

В ноябре Tele2 получила награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award, которая присуждается лучшим по мнению персонала работодателям. Оператор вошел в тройку лидеров по уровню вовлеченности сотрудников среди российских компаний по результатам исследования KFHG. Так Tele2 успешно реализует задачу стать самым привлекательным работодателем.

Tele2 добилась заявленной в стратегическом видении цели – стать предпочтительным и любимым оператором миллионов абонентов. Это подтверждается лидерством компании по ряду ключевых маркетинговых показателей. По индексу NPS Tele2 является безоговорочным лидером отрасли. В ноябре Tele2 опередила NPS ближайшего конкурента на 15 п. п. – 44% против 29%.

Фото: пресс-служба компании