Отличный вид с полпути

Медиана — знаковый период в биографии любого крупного проекта, именно на этой фазе интерес инвесторов обретает новый импульс. Его легко понять: с одной стороны, заработавший, «обжившийся» объект уже показал ярко свой функционал, а с другой — его «недосказанность» привлекательна новым потенциалом. Аспектами и нюансами, которые вызрели по ходу воплощения. Именно такова суть общественного интереса к жилому кварталу «Жуковка» — знаковому детищу ТС ГРУПП. В процессе строительства квартала многие его нюансы стали и концептуальным прорывом, и небанальным потребительским аргументом.

Он один такой

Прежде всего, наглядно показал себя в работе сам композиционный замысел — концепт, у которого не было прецедентов в сибирской урбанистике. Квартал включает в себя апартаменты, которыми управляет международный оператор, классические квартиры, ресторан и SPA-комплекс — это, пожалуй, рекорд концентрированного освоения городской среды.

Квартал «Жуковка» избежал детской болезни множества больших проектов — визуально-эстетического разрыва между обликом очередей, того самого «…а вот эта часть у нас уже попроще». Квартал «Жуковка» выглядит именно «рожденным сразу». И даже очередь, которая будет сдана замыкающей — к IV кварталу 2020 года, выглядит как часть единого ансамбля — большая доля архитектурного декора уже на своих местах, в зданиях идут внутренние отделочные работы. Такой спокойный, нефорсированный темп взят специально — чтобы утонченные фасадные аранжировки были долговечными, выполнять их нужно в активный сезон, без температурных перепадов и прочих климатических рисков.

Суммарно в комплексе 9 секций. В 2017 году ввели 4 секции, 2 из которых определены под апартаменты, остальные 2 — под квартиры. В июле 2019 года застройщик ввел еще 3 секции квартир.

Квартира со звездной маркировкой

Апарт-отель «Ramada» — единственный за Уралом гостиничный оператор под этим брендом.

Изначально отель назывался ResidentЖуковка. В феврале 2019-го он вошел в систему RAMADA. Переход произошел органично, «бесшовно». Репутационный капитал к тому времени уже был наработан, так что это являлось лишь вопросом техники (перезапуска управленческой IT-системы), интерьерных акцентов и брендинга. Синергия с отелем снижает технические затраты на консьерж-сервис, а пользовательский потенциал жилья усиливает. Это касается и апартаментов, и классических квартир. Обитатели и тех, и других получают в свое распоряжение функционал, подобная концентрация которого невозможна ни в одном другом месте Новосибирска: SPA-центр с бассейном, ресторан «Сезоны», детский сад клубного типа, 3 конференц-зала (один из которых с собственной кухней). Бассейн в здании, куда можно отправиться прямиком из квартиры в домашнем халате — вообще опция уникальная. В моноформатном жилом доме такое сделать трудно, практически невозможно. А тут все вполне органично.

В планах на конец года — открытие минимаркета. Компактного, но насыщенного, статусного. И, к слову, тоже интегрированного в общий комплекс. OneSpace — это вообще базовый принцип местной эргономики: войдя через парадный вход с лобби-зоной (или въехав через парковку со сквозным лифтом), жилец занимается своим бытом, не выходя на улицу. Даже посетить друзей, живущих в других секциях, можно не покидая здания — секции соединены между собой проходами с удобной навигацией. А двор — не транзитная зона, он именно для релакса. Для прогулок, солнечных ванн, общения и игр с детьми. Архитектурная композиция «Жуковки» — уютно-интровертная: здания как бы смотрят внутрь себя. При этом нет никакого нарочитого изоляционизма, никакого сходства с острогом — от фортификационных анахронизмов избавляет современная система охраны и контроля допуска. В общем, фраза «Место для своих» тут воплощена и детализирована тонко и интеллигентно. Совершенная и тактичная охрана, горничные, убирающие квартиры, еда, доставляемая из ресторана «Сезоны» — это делает проживание в квартале удобным и приятным.

Уют для непосед

В экономике проекта акцент изначально сделан на комфортное число квартир, без эффекта муравейника. «Жуковка» — это сочетание простора и камерности. Этажность — от 5 до 8 этажей. Не больше 5 квартир на площадке. Средняя площадь квартир в таких секциях — 100 кв. м. Метражный минимум — 51 «квадрат», метражный максимум — без ограничений, поскольку инженерное решение зданий позволяет объединять и конфигурировать любые площади. В квартирах нет никаких ограничений для импровизации с пространством — колонн минимум, а те, что есть, находятся в технических зонах квартир и фантазию никак не сковывают. Вариативность буквально увлекающая — более 35 конфигураций, на каждую из которых можно придумать по 3-4 планировочных решения. То есть реальная, полновесная уникальность — более 100 вариаций в итоге.

Еще один привлекательный архетип — опция «квартиры под ключ». Квартиры, в которых полностью воплощен дизайн-проект, на местах вся мебель и техника. И даже гель-мыло в диспенсере. В общем, квартира для переселения с чемоданом и гардеробным кофром. Без всяких контейнеров. Такой формат жилья востребован у искушенных клиентов. Как правило, у такого человека эта квартира — 4 или 5 за взрослую жизнь. Он уже пресытился громоздкой игрой «Сам себе дизайнер», нажил в ней опыт ошибок и опыт усталости. К самостоятельному хаусфитингу он относится без пыла, предпочитая предоставить это дело профессионалам, а свое время потратить более продуктивно: на работу, творчество, путешествия. Ведь время — самый дорогой предмет обладания. Самый дорогой товар. Который, в отличие от хронометров, сам совершенно не поддается починке. Вообще никак.

В апартаментах — та же целевая аудитория, что и покупатели квартир. Люди, ведущие бизнес в нескольких городах и странах, люди мира. В общем, у жизни в апартаментах есть свои почитатели, а у них — свои резоны экономии. Убедительные весьма: это и уборка, и техническое обслуживание, и все коммунальные счета и налоги — все «зашито» сразу.

Такая вот концепция уюта — для тех, кому некогда вить гнездо самому. Уют для тех, кто жить спешит. А кто сказал, что им уют не нужен?

Урожай ренты

Жилье в «Жуковке» — это не только объект обладания и особый стиль жизни. Это еще и способ респектабельно зарабатывать. ЖК «Жуковка» предлагает квартиры площадью от 50-100 кв. м, которые инвестор приобретает с отделкой под ключ, а потом передает в доверительное управление оператору, тем самым получая гарантированный доход. Эта идея была озвучена уже на старте проекта «Жуковка», но такое предложение рынком было осмыслено не сразу — тогда еще не было устойчивого категориального восприятия формата «апартаменты» как ресурса капитализации, тогда люди предпочитали вкладываться в ценные бумаги. А сейчас ТС ГРУПП вернулась к этой идее. И готова привлекать инвесторов, способных вложиться в 3-5, но уже квартир. Квартиры отделываются по всем марочным канонам «Жуковки» и передаются в доверительное управление. Доходность — 5-5,5% годовых. И капитализация нарастает. Поскольку нарастает капитализация самого места: на квартал «Жуковка» у ТС ГРУПП большие, долгосрочные и многогранные планы: в 2020-м году начнется строительство школы. Это будет школа системы IB/IB+, снабженная пансионом. Стилистика у нее чуть иная, чем у жилой части, но органичная, не противоречащая стилю комплекса. Обустраивается береговая зона малой реки Ельцовка 2-я, берег укрепляют габионами. Там появится местный ривер-променад: зона для барбекю, беседки. Осваивается участок под стадион. Осуществлена интеграция с действующей спортивной инфраструктурой Заельцовского парка, на сегодня решаются задачи по улучшению вело-пешеходной связки с сосновым бором.

В общем, «Жуковка» отлично совмещается с разными стилями быта, с разными целевыми приоритетами — и с формулой «пожить динамично», и с мотивацией «основательно обосноваться».

Фотографии предоставлены АО «ТРАНСЕРВИС» Проектная декларация на сайте www.zhukovka-nsk.ru