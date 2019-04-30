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Учёные НГАУ работают над методами контроля численности колорадского жука

Технологии, отработанные в рамках данного проекта, в дальнейшем могут быть использованы для создания комплексных препарата для защиты растений.
  • 30/04/2019, 14:04
Учёные НГАУ работают над методами контроля численности колорадского жука

Коллектив учёных Новосибирского ГАУ, под руководством доктора биологических наук, заведующего лабораторией биологической защиты растений и биотехнологий Ивана Дубовского, получил грант Российского научного фонда на реализацию проекта «Использование РНК-интерференции для повышения эффективности методов контроля численности колорадского жука», сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что колорадский жук отличается поразительной экологической пластичностью и является одним из наиболее опасных вредителей картофеля в мире.

— В настоящее время набор биопрепаратов против колорадского жука ограничен и в основном применяются бактериальные, на основе Bacillus thuringiensis. Широкое применение данных биоинсектицидов против колорадского жука, с одной стороны, сдерживается нестабильностью их действия из-за влияния различных факторов абиотической и биотической природы. С другой стороны, регулярное их применение создает предпосылки к появлению устойчивых к ним популяций вредителей, — отмечают в НГАУ.

Проект, над которым работают ученые, посвящен созданию новых эффективных, высокоспецифичных и экологически безопасных средств защиты растений для контроля численности колорадского жука.

— Планируется выделить симбиотические бактерии из кишечника колорадского жука и трансформировать несколько штаммов для придания им иммуносупрессивных и инсектицидных свойств, — объяснили в НГАУ.

Отмечается, что для реализации проекта будет проведено комплексное изучение кишечной микробиоты колорадского жука, с использованием молекулярно-генетических (метагеномный анализ, полногеномное секвенирование), биохимических и культурально-морфологических методов.

— Мы планируем провести глубокий анализ взаимоотношений колорадского жука с кишечными бактериями. Он будет включать в себя оценку физиологических и биохимических показателей иммунной и детоксицирующей систем насекомых при воздействии различных представителей микробиоты, включая патогенных бактерий Bacillus thuringiensis. Впервые, будет проведен анализ экспрессии факторов вирулентности бактерий непосредственно в кишечнике колорадского жука. Будет использован метод РНК интерференции для подтверждения участия различных защитных систем насекомых в защите от инфекционного процесса в кишечнике. С помощью методов биоинженерии, впервые, будет созданы бактерии кишечной микробиоты колорадского жука, способные продуцировать РНК интерферирующие продукты. Будет проведено изучение воздействия рекомбинантных бактерий на нецелевые виды насекомых, а также их сохранность на растениях и в почве, — говорят ученые.

В НГАУ рассказали, что реализация проекта позволит выявить ключевые механизмы устойчивости насекомых к бактериальным энтомопатогенам, подобрать эффективные штаммы симбиотических бактерий, продуцирующих дцРНК, разработать на их основе комплексные биорациональные препараты с включением в состав бактерий Bacillus thuringiensis, предназначенные для регуляции численности колорадского жука. В рамках проекта будет разработана научная концепция использования рекомбинантных бактерий с РНК-интерферирующими технологиями, для создания биоинсектицидов нового поколения. Технологии, отработанные в рамках данного проекта, в дальнейшем могут быть использованы для создания комплексных препарата для защиты растений.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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