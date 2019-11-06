Большинство новосибирцев узнают новости из интернета

Сегодня почти 70 % жителей узнают о событиях в нашей стране из интернета. Таковы результаты социологического исследования «Аудитория средств массовой информации города Новосибирска», проведенного в октябре 2019 года по заказу департамента информационной политики мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Опрос проводился на территории города Новосибирска, в нем приняло участие 1130 человек от 18 лет и старше. Для сравнения в отчете представлена динамика данных опросов, проведенных по аналогичной методике в сентябре-октябре 2015 и марте 2018 годов.

— Одной из главных тенденций, выявленных в результате исследования, стал рост популярности и востребованности интернета и социальных сетей, особенно среди отдельных социальных групп (например, молодежи), происходит активное вытеснение традиционных телевидения, радио, газет и журналов, — говорится в отчете.

Отмечается, что телевидение, хотя всё ещё популярно у половины населения, теряет свою аудиторию: за четыре года (2015-2019 гг.) значимость этого медиаканала упала с 96,1 % до 52,1 %.

Одновременно растет роль интернета как источника информации. Ежедневно пользуются интернетом 80 % жителей Новосибирска. Несколько раз в неделю или в месяц и реже – в сумме около 8 % опрошенных. Не пользуются им совсем 12 % респондентов, этот показатель за год уменьшился на 5,7 %.

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