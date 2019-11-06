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Большинство новосибирцев узнают новости из интернета

Впервые с 2015 года интернет стал лидером среди средств массовой информации в столице Сибири.
  • 06/11/2019, 14:01
Большинство новосибирцев узнают новости из интернета

Сегодня почти 70 % жителей узнают о событиях в нашей стране из интернета. Таковы результаты социологического исследования «Аудитория средств массовой информации города Новосибирска», проведенного в октябре 2019 года по заказу департамента информационной политики мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Опрос проводился на территории города Новосибирска, в нем приняло участие 1130 человек от 18 лет и старше. Для сравнения в отчете представлена динамика данных опросов, проведенных по аналогичной методике в сентябре-октябре 2015 и марте 2018 годов.

— Одной из главных тенденций, выявленных в результате исследования, стал рост популярности и востребованности интернета и социальных сетей, особенно среди отдельных социальных групп (например, молодежи), происходит активное вытеснение традиционных телевидения, радио, газет и журналов, — говорится в отчете.

Отмечается, что телевидение, хотя всё ещё популярно у половины населения, теряет свою аудиторию: за четыре года (2015-2019 гг.) значимость этого медиаканала упала с 96,1 % до 52,1 %.

Медиарынок: условия выживания

— Произошли существенные изменения в рейтингах объективности источников информации. Впервые с 2015 года, по мнению новосибирцев, интернет стал самым объективным источником, обогнав телевидение (41,2 % против 32,4 %). Третье место заняли социальные сети с рейтингом объективности 8,9 %. Газеты, радио и информация от друзей и знакомых замыкают рейтинг (7,7 %, 6,9 % и 2,7 % соответственно). Отмечается снижение числа респондентов, считающих телевидение и печатные издания объективными источниками информации. С 2015 года количество человек, доверяющих телевидению как источнику информации, снизилось на 38,5 %, печатным изданиям – на 2,6 %, — подчеркнули в мэрии.

Одновременно растет роль интернета как источника информации. Ежедневно пользуются интернетом 80 % жителей Новосибирска. Несколько раз в неделю или в месяц и реже – в сумме около 8 % опрошенных. Не пользуются им совсем 12 % респондентов, этот показатель за год уменьшился на 5,7 %.

Фото: pixabay.com, автор- kaboompics

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