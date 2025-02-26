Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан

В «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в 2024 году поступило 214 таких уведомлений, а за несколько лет их общее число приблизилось к тысяче.

Энергетики тщательно проверяют каждое сообщение. В минувшем году благодаря этим проверкам удалось предотвратить незаконное потребление более 1,7 млн кВт*ч, что в четыре раза больше, чем в 2023 году. Специалисты связывают этот резкий рост воровства энергии с увеличением масштабов нелегальной добычи криптовалюты.

Повышенная активность граждан обусловлена действующей в регионе программой вознаграждений за информацию о краже энергоресурсов. На сегодняшний день энергетики уже выплатили порядка 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения авторам подтвердившихся сообщений.

Чтобы получить вознаграждение, необходимо подать заявление на сайте компании (в разделе «Сообщить о хищении») или отправить письмо в адрес компании, указав свои данные и реквизиты. За каждое подтвержденное сообщение выплачивается от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от местоположения нарушения. Вознаграждение выплачивается после проверки энергетиками и подтверждения факта воровства.

Анонимные обращения также принимаются. Информацию можно сообщить по телефону доверия: 8 (383) 289-41-00 или через форму на сайте компании.