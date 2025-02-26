Космонавт из Новосибирска Кикина учится управлять кораблём «Союз»

Впервые экипаж космонавтов МКС-75 в полном составе провёл комплексную тренировку по управлению кораблём «Союз». В состав команды вошли Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

Они успешно преодолели все этапы «полёта» к Международной космической станции: от подготовки к старту до стыковки со станцией, включая вывод корабля на орбиту и сближение с МКС.

— Это первая совместная тренировка недавно назначенного экипажа МКС-75 в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Анила Менона, поэтому особенно важно было отработать взаимодействие членов космической команды друг с другом, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Тренировка космонавтов и астронавта началась с выполнения обычных операций. Затем были смоделированы различные нештатные ситуации: неполадки со связью, проблемы в работе системы «Курс», частичный отказ двигателя причаливания и ориентации корабля и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что звание Героя России присвоено космонавту Анне Кикиной из Новосибирска. Указ подписал президент России Владимир Путин.