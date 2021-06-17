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Энергетики завершили реконструкцию подстанции Барлак с увеличением мощности

  • 17/06/2021, 17:51
На территории Новосибирской области продолжаются плановая реконструкция и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

Новости Новосибирской областиМероприятия осуществляются в рамках долгосрочной инвестиционной программы крупнейшей сетевой организации региона — акционерного общества «Региональные электрические сети».

Одним из ключевых направлений инвестиционной деятельности компании является модернизация центров питания, которая выполняется в целях экономического и социального развития территорий области, в т.ч. создания возможности технологического присоединения новых потребителей, что особенно актуально для агломерации Новосибирска. Очевидно, что близлежащие к мегаполису районы достаточно бурно развиваются: строятся современные автомобильные развязки и объезды, здесь же возводятся торгово-логистические комплексы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, активно расширяются районы пригородной коттеджной застройки, куда переезжает всё большее количество жителей столицы Сибири. Ярким примером подобных процессов может считаться северо-восточное направление Новосибирской агломерации, в частности, Мошковский район.

Учитывая тенденции развития данной территории, в АО «РЭС» было принято решение не просто о реконструкции электрической подстанции Барлак, а с увеличением установленной мощности, переводом на более высокий класс напряжения (с 35 кВ на 110 кВ) и строительством новых питающих ЛЭП 110 кВ. В июне 2021 года энергетики завершили масштабный инвестиционный проект, в который было вложено порядка 385 миллионов рублей.

Всего за время реализации проекта выполнено порядка 30 различных мероприятий, включающих строительно-монтажные, пуско-наладочные и другие виды работ. Энергетики уверены, что в результате реконструкции подстанции жители Мошковского района заметят существенное улучшение качества электроснабжения, а предприятия и организации получат дополнительные возможности для развития.

В целом, модернизация электросетевого комплекса в рамках инвестиционной деятельности АО «РЭС» позволяет повысить надежность электроснабжения и увеличить объемы свободной мощности для технологического присоединения, что способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика РЭС


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