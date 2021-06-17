Охрана Минтранса в Омске предотвратила провоз наркотических веществ

Владельцем багажа оказался житель Омска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники государственного предприятия – Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса» передали нарушителя в полицию. Мужчину задержали по подозрению в хранении и перевозке наркотических веществ.

По информации сотрудника полиции, в ходе досмотра у гражданина были обнаружены 15 полиэтиленовых пакетов с неустановленным веществом белого цвета.

Справка: Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность свыше 120 объектов транспортной инфраструктуры, в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском и Красноярском крае, республиках Тыва, Алтай и Хакасия, на которых в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи, более 1000 работников.