Компенсационные места: перезагрузка конфликта мэрии с коммерсантами

Мэрия Новосибирска вступила в новый тур переговоров с сообществом предпринимателей, владеющих объектами нестационарной торговли. Во-первых, в муниципалитете вновь заговорили о предоставлении коммерсантам компенсационных мест в случае, если место, занимаемое торговым объектом может потребоваться муниципалитету под другие нужды. Как сообщал в ходе заседания постоянной комиссии горсовета замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денис Колмаков, выбор места будет определяться соглашением предпринимателя и районной администрацией. При этом, как заверяет чиновник, новое место по целому ряду критериев не должно будет уступать старому.

— Полагаем, что данный проект позволит поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, — говорит Колмаков. — Второе изменение: с целью компенсации расходов на демонтаж мэрией будут рассчитаны соответствующие затраты. Сейчас физически демонтаж нестационарных объектов осуществляется комитетом рекламы, в том числе самостоятельными силами, самогрузом. Чтобы в дальнейшем компенсировать расходы на демонтаж, предлагается новый расчет для упрощения механизма предоставления компенсации.

На месте обещают оставить и операторов торговых объектов на остановках общественного транспорта, включая гостевые маршруты. В настоящее время профильным подразделением мэрии прорабатываются несколько концепций дальнейшего размещения торговых объектов на остановках.

Одна из концепций, как считают в мэрии, наиболее предпочтительна для всех сторон: она предполагает обязать предпринимателей реконструировать свои торговые объекты в соответствии с едиными требованиями к внешнему облику.

— На базе районных советов предпринимателей проведем работу по уведомлению предпринимателей и составлению дорожных карт по замене остановок в каждом районе, — сообщают в руководстве муниципалитета. — При согласии предпринимателя с этими условиями договор аренды будет перезаключен на договор о размещении НТО без торгов. В случае невыполнения требований место размещения объекта будет исключено из схемы размещения, договор расторгнут с предоставлением компенсационного места. У этого варианта есть слабые места — возможные судебные споры, связанные с расторжением договоров и принятием судами обеспечительных мер в виде запрета на демонтаж.

Окончательно с обликом будущих остановок в мэрии намерены определиться до конца года.

— Были разработаны два типа остановочных павильонов, которые вошли в техническое задание, — рассказывает главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Я дал поручение отделу формирования городской среды: до конца года дополнить линейку остановочных павильонов павильонами для трамвайных остановок, павильонами в антивандальном исполнении для проблемных районов и т.д., чтобы мы до конца года уже вышли на утверждение правового акта с типовыми конструкциями остановок.

— Еще когда принималась концессия по НТО, мы долго настаивали на том, чтобы предпринимателям дали возможность благоустроить объекты, следить за их состоянием, — говорит председатель совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова. — У нас задача — сделать город лучше, краше и сохранить малый и средний бизнес. Эти задачи друг другу не противоречат. Мы в своих районах раньше проводили беседы с предпринимателями. Большинство из них готово взять на себя ответственность по благоустройству своих остановок. Но нужно знать, каким будет внешний вид объектов. В каждом случае дизайн-код должен соответствовать месту, мы это готовы проработать с предпринимателями.

Со своей стороны коммерсанты также ждут окончательной ясности требований к облику своих объектов.

Напомним, что изначально к Молодежному чемпионату мира по хоккею предполагалось размещение объектов на остановках гостевых маршрутов в рамках концессионного соглашения, одним из предполагаемых участников которого был ПАО «Ростелеком», однако на торги никто не заявился. В то же время предпринимательское сообщество выступило резко против решения о концессии. По словам Дениса Колмакова, из-за несостоятельности конкурса по концессии (а также в связи с нормами федерального закона о поддержке субъектов МСП в период пандемии коронавируса) действующие договоры с операторами торговых объектов были продлены на три года. Сами представители НТО эту информацию опровергают.