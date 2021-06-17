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Компенсационные места: перезагрузка конфликта мэрии с коммерсантами

  • 17/06/2021, 18:00
Автор: Евгения Серёгина
Компенсационные места: перезагрузка
Предпринимателей-киосочников обещают оставить на насиженных местах или предоставить альтернативу. Но над дизайном объектов придется поработать.

Мэрия Новосибирска вступила в новый тур переговоров с сообществом предпринимателей, владеющих объектами нестационарной торговли. Во-первых, в муниципалитете вновь заговорили о предоставлении коммерсантам компенсационных мест в случае, если место, занимаемое торговым объектом может потребоваться муниципалитету под другие нужды. Как сообщал в ходе заседания постоянной комиссии горсовета замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денис Колмаков, выбор места будет определяться соглашением предпринимателя и районной администрацией. При этом, как заверяет чиновник, новое место по целому ряду критериев не должно будет уступать старому.

Полагаем, что данный проект позволит поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, говорит Колмаков. Второе изменение: с целью компенсации расходов на демонтаж мэрией будут рассчитаны соответствующие затраты. Сейчас физически демонтаж нестационарных объектов осуществляется комитетом рекламы, в том числе самостоятельными силами, самогрузом. Чтобы в дальнейшем компенсировать расходы на демонтаж, предлагается новый расчет для упрощения механизма предоставления компенсации.

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На месте обещают оставить и операторов торговых объектов на остановках общественного транспорта, включая гостевые маршруты. В настоящее время профильным подразделением мэрии прорабатываются несколько концепций дальнейшего размещения торговых объектов на остановках.

Одна из концепций, как считают в мэрии, наиболее предпочтительна для всех сторон: она предполагает обязать предпринимателей реконструировать свои торговые объекты в соответствии с едиными требованиями к внешнему облику.

На базе районных советов предпринимателей проведем работу по уведомлению предпринимателей и составлению дорожных карт по замене остановок в каждом районе, сообщают в руководстве муниципалитета. При согласии предпринимателя с этими условиями договор аренды будет перезаключен на договор о размещении НТО без торгов. В случае невыполнения требований место размещения объекта будет исключено из схемы размещения, договор расторгнут с предоставлением компенсационного места. У этого варианта есть слабые места возможные судебные споры, связанные с расторжением договоров и принятием судами обеспечительных мер в виде запрета на демонтаж.

Окончательно с обликом будущих остановок в мэрии намерены определиться до конца года.

Были разработаны два типа остановочных павильонов, которые вошли в техническое задание, рассказывает главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Я дал поручение отделу формирования городской среды: до конца года дополнить линейку остановочных павильонов павильонами для трамвайных остановок, павильонами в антивандальном исполнении для проблемных районов и т.д., чтобы мы до конца года уже вышли на утверждение правового акта с типовыми конструкциями остановок.

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Мэрии поставили «неуд» за «умные остановки»

Со своей стороны коммерсанты также ждут окончательной ясности требований к облику своих объектов.

Еще когда принималась концессия по НТО, мы долго настаивали на том, чтобы предпринимателям дали возможность благоустроить объекты, следить за их состоянием, говорит председатель совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова. У нас задача сделать город лучше, краше и сохранить малый и средний бизнес. Эти задачи друг другу не противоречат. Мы в своих районах раньше проводили беседы с предпринимателями. Большинство из них готово взять на себя ответственность по благоустройству своих остановок. Но нужно знать, каким будет внешний вид объектов. В каждом случае дизайн-код должен соответствовать месту, мы это готовы проработать с предпринимателями.

Напомним, что изначально к Молодежному чемпионату мира по хоккею предполагалось размещение объектов на остановках гостевых маршрутов в рамках концессионного соглашения, одним из предполагаемых участников которого был ПАО «Ростелеком», однако на торги никто не заявился. В то же время предпринимательское сообщество выступило резко против решения о концессии. По словам Дениса Колмакова, из-за несостоятельности конкурса по концессии (а также в связи с нормами федерального закона о поддержке субъектов МСП в период пандемии коронавируса) действующие договоры с операторами торговых объектов были продлены на три года. Сами представители НТО эту информацию опровергают.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : остановки нестационарные объекты Мэрия бизнес


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