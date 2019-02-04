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Энергоблок ТЭЦ-5 вышел из строя

СГК: ни на работе организации в целом, ни на теплоснабжении горожан это не отразилось.
  • 04/02/2019, 15:06
Автор: Евгения Серёгина
Энергоблок ТЭЦ-5 вышел из строя

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр областного центра Анатолий Локоть сообщил о выходе из строя энергоблока ТЭЦ-5 ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

Как прояснили редакции в СГК, такой факт действительно имел место, что связано с техническими работами. Однако, по данным пресс-службы компании, ни на работе организации в целом, ни на теплоснабжении горожан это не отразилось.

— В настоящее время работы продолжаются, ситуация находится под полным контролем. Об этом директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков докладывал мэру Новосибирска, — сообщили в компании в ответ на запрос редакции.

Как уже ранее сообщалось, в преддверии сильных морозов в конце января-начале февраля специалисты СГК привели подведомственные объекты в состояние повышенной готовности.

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала ООО СГК

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